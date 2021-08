Vincent Vanasch l’avait dit

Une semaine après leur titre olympique, les Red Lions profitent de deux semaines de repos. Pour certains, les vacances ont pris la direction du soleil plus ou moins loin de la Belgique. Pour d’autres, l’occasion est belle de prendre du temps en famille.

Vincent Vanasch a opté pour la Belgique au côté de son épouse et de leur fils. La famille attend un heureux événement prévu pour la mi-septembre. Champion d’Allemagne le 9 mai, champion olympique le 5 août, Vanasch terminera sa moisson 2021 pour le plus beau des titres. "C’est mieux qu’une médaille" , nous confie le meilleur gardien du monde depuis les Jeux de Rio. "Je suis l’homme le plus heureux. J’aime provoquer ma chance en bossant comme un fou pour y arriver. La saison 2020-2021 n’a pas toujours été évidente. J’ai été blessé puis j’ai attrapé le Covid, mais je me suis accroché à mes rêves."

Son rêve a pris les traits d’une médaille d’or à Tokyo. "Shane nous avait dit que le 6 août serait le premier jour du reste de notre vie. Moi, je ne réalise pas encore que nous sommes champions olympiques."

Des sollicitations en pagaille

Pourtant, il est sollicité de toutes parts. Quand son fils fait sa sieste, il prend deux heures par jour pour donner une suite à toutes les sollicitations. Le gardien a du mal à refuser. Il sent que l’engouement est encore plus grand qu’à la suite de son titre de champion du monde. Vendredi, il a passé la journée en famille à Planckendael. À plus de 15 reprises, il a été reconnu et félicité.

"Je sens aussi que les Belges sortent d’une année de m… et qu’on leur a donné une bouffée d’oxygène. Ils ont été surpris que nous annoncions que nous visions la médaille d’or avant de prendre l’avion pour le Japon. Nous l’avons fait. D’ailleurs, ma femme était stressée pour cette raison. Elle savait qu’une médaille d’argent aurait été perçue négativement."

Les retombées sont colossales. Champions du monde, d’Europe et olympiques, les Red Lions ont conquis le cœur des Belges. L’un des architectes, Shane McLeod a vécu son dernier match comme T1 des Red Lions lors de la finale. Vincent Vanasch se souvient d’une anecdote plus intime. "En 2015, je jouais à Oranje Zwart. Jeroen Delmee était notre coach en équipe nationale. J’avais un rendez-vous avec Shane McLeod à la Pomme à Waterloo. Je lui confiais tout ce qui n’allait pas dans le groupe. Il restait très calme, bienveillant et positif. Je lui ai dit une phrase que je n’oublierai jamais : ‘Si tu deviens notre coach, nous gagnerons tous les grands titres dans les prochaines années.’ C’est fou. Tout s’est passé comme annoncé. Cet instant avait été intime. Shane n’a pas changé. J’ai un pincement au cœur en songeant à son départ. Mais je sais que Michel Van den Heuvel sera un très grand coach."

Quand les Red Lions reviendront de vacances à la fin du mois, ils se réuniront tous avec leurs familles pour célébrer Shane McLeod qui quittera la Belgique le 7 septembre. Il sera alors temps pour lui de vivre un nouveau chapitre de sa vie en Nouvelle-Zélande.

Les Red Lions auront déjà rejoint leurs clubs qu’ils soient en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Voncent Vanasch disputera sa 2e saison à Rot-Weiss Koln où il visera le doublé EHL - Bundesliga. Il rejoindra Cologne dans dix jours pour préparer la reprise de la Bundesliga.

Des félicitations de gardiens

"Nous avons un double week-end les 4 et 5 septembre. D’ici là, je reste calmement avec ma femme à la maison. Je fais un peu de peinture. Une vie simple et belle." Il garde un œil sur son téléphone où le groupe WhatsApp des Red Lions chauffe toujours autant. "Certains nous comparent aux Diables rouges, mais nous n’avons pas le même salaire."

En parlant de Diables rouges, Vincent Vanasch a reçu des messages de ses homologues du football : Thibaut Courtois, Simon Mignolet ou encore Silvio Proto. "Il existe un lien sacré entre nous. Cette solidarité est sincère. Ils sont les mieux placés pour comprendre la difficulté de mon job chez les Red Lions. J’ai aussi eu un message sympa de Dries Mertens qui m’expliquait qu’il nous suivait."

Thibaut Vinel