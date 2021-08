American Day : des festivités à la sauce US à Vielsalm

Des passionnés de motos, réunis au sein du Harley Davidson Club Black Mamba Ardenne, organisent, le dimanche 29 août à Vielsalm, la première édition de l’American Day, une journée festive à la sauce US. Ils espèrent accueillir entre 1000 et 1500 personnes.

"Fin 2020, le comité a décidé de créer un événement festif à Vielsalm", rappelle un organisateur. "L’accueil des autorités communales et de l’Agence de développement local a été très favorable et les festivités ont été programmées le 6 juin. Elles ont été reportées à la fin août en raison de la crise sanitaire. Le port du masque sera obligatoire."

L’appel lancé par le club a été entendu. Une centaine de voitures américaines seront présentées rue de l’Hôtel de ville. Près de 300 motos US pourront être admirées rue du Vieux Marché. La partie supérieure du parc communal sera réservée aux véhicules 40/45. Les véhicules air-cooled s’installeront dans la partie inférieure.

À cette concentration s’ajouteront de nombreuses animations. Des concerts seront proposés sous chapiteau, place de Salm, avec un groupe local, From Talaria et Fanny Foguenne, Last minute et Tabazco Wild Band, originaire de l’Hexagone. Un bike wash avec trois filles sexy, un cracheur de feu, des danseuses country, un bike show avec Pepe Lazarra et une échoppe de barbier figurent également au programme.

"Les commerçants ont décoré leurs vitrines sur le thème de l’American Day", poursuit l’organisateur. "Ils seront exceptionnellement ouverts ce jour-là. Une quinzaine de boutiques US/bikers s’installeront dans la rue du Vieux Marché. Des food trucks proposeront des hamburgers, churros, pains saucisses et pizzas." Accès gratuit.Nadia Lallemant