Berchem-Sainte-Agathe Podium Parvis, des concerts et animations sur le parvis Sainte-Agathe

Cette semaine, le parvis de l’église Sainte-Agathe sera rythmé par les concerts de Podium Parvis. Gratuit, l’événement aura lieu jeudi de 15 h à 21 h 30 et vendredi et samedi de 10 h à 21 h 30. Au programme : beaucoup de musique, des ateliers de danse et de tai-chi, un conte musical et des performances. Deux pièces de théâtre sont également au programme. S.E.M.