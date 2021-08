Watermael-Boitsfort Les moutons en fête ce samedi au Logis-Floréal

Samedi, c’était la fête des moutons dans la "grande pente" du Logis-Floréal. L’occasion pour les riverains et Bruxellois de rencontrer les moutons dans la prairie, de (re) découvrir le projet d’agriculture urbaine écologique de la Ferme du Chant des Cailles mais aussi de participer à des ateliers laine et de déguster des produits du Bercail. La ferme a aussi organisé une fausse transhumance dans le quartier avec le troupeau de brebis. Un concert acoustique de l’artiste MoHa et de la guitariste Alice Vande Voorde a clôturé la journée. S.E.M.