Cinéma L’Indonésien Edwin s’impose à Locarno

Le 74e Festival du film de Locarno s’est clôturé, samedi, sur le triomphe de

Vengeance is Mine, All Others Pay Cash. Le jury de l’Américaine Eliza Hittman a attribué le Léopard d’or à ce premier film sous forme de série B de l’Indonésien Edwin, qui aborde le thème de la masculinité dans l’Indonésie des années 1980 et qui a divisé la critique. A New Old Play du Hongkongais Qui a obtenu le prix spécial du jury et Abel Ferrara celui de la meilleure réalisation pour

Zeros and Ones avec Ethan Hawke. La Russe Anastasiya Krasovskaya a été sacrée meilleure actrice (dans Gerda de Natalya Kudryashova) et les Espagnols Mohamed Mellali et Valero Escolar meilleurs acteurs (dans The Odd-Job Men de Neus Ballús).