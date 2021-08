Soignies La rixe vire au drame pour Amiram

Dans la nuit de samedi à dimanche, sur la place Van Zeeland à Soignies, une violente bagarre a éclaté entre deux jeunes. L’issue a été fatale pour l’un d’entre eux, Amiram, 24 ans, poignardé à plusieurs reprises, une fois au niveau du cœur, et une seconde fois au niveau du foie, selon des témoignages. Malgré l’intervention des services de secours et les tentatives de réanimation, la victime a succombé à ses blessures. Le suspect serait né en 2002 et aurait été privé de liberté. Il aurait expliqué, lors de son audition, avoir voulu se défendre en donnant des coups de couteau. Une autopsie du corps de la victime a eu lieu ce dimanche matin. Ce dimanche, plusieurs messages évoquent les faits sur les réseaux sociaux et rendent hommage à la victime. "Nous avons fait nos études ensemble, c’était vraiment quelqu’un de bien, quelqu’un qui était toujours là pour aider les autres. Il avait le cœur sur la main", témoigne une amie d’Amiram. Noémie, qui était amie avec Amiram depuis 12 ans, complète : "C’était un garçon d’une gentillesse incroyable, qui avait le cœur sur la main." Le dossier a été mis à l’instruction et est donc désormais entre les mains du parquet, qui devra faire la lumière sur le déroulement de cette rixe mortelle, dont les causes sont encore assez floues. E. Brl.