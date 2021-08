Équitation Peter Fredricson sur sa lancée olympique

Brillant à Tokyo (argent), Peder Fredricson a poursuivi sur sa lancée à Londres. Le Suédois, qui montait Catch Me Not S, a réalisé deux parcours sans faute pour remporter cette 9e étape du Global Champions Tour et prendre la tête du classement général du circuit. À Londres, Peder Fredricson a pris la mesure de ses cinq concurrents qualifiés pour le barrage, parmi lesquels 3 Belges, Niels Bruynseels (3e), Grégory Wathelet (4e) et Nicola Philippaerts (6e). Ch.S.