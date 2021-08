Cinéma Offscreen à l’écoute du péril écologique

L’Offscreen Film Festival, dont la 14e édition se déroulera du 8 au 26 septembre à Bruxelles (au Nova, au Kinograph et à la Cinematek), s’ouvrira avec Censor de la Galloise Prano Bailey-Bond. Le thème choisi est l’horreur écologique, avec par exemple In the Earth, le dernier film du Britannique Ben Wheatley (Touristes, High-Rise, Rebecca), qui aborde la pandémie.

Programme complet : www.offscreen.be.