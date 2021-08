Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Limbourg Escape game en réalité augmentée

Dimanche 22 août, Limbourg Tourisme organise dans le village médiéval de Limbourg un escape game en réalité augmentée !

De 9 à 17 h 30, les participants inscrits (places limitées) devront délivrer Limbourg des forces fantastiques qui s’y sont installées. Y arriverez-vous ? Parviendrez-vous à délivrer le village des trolls, lutins et autres animaux fantastiques qui s’y sont échappés ? Armées de tablettes, d’une sacoche et d’objets magiques, les équipes découvriront le village durant 1 h 30 tout en jouant ! Infos : PAF : 49,99 €, paiement à l’inscription (39,99 € pour les sinistrés des inondations sur présentation d’une attestation de sinistre). Durée : 1 h 30 + 15 minutes de préparation. L’inscription est obligatoire pour les équipes composées de 2 à 6 personnes. Renseignements au 0478/51.12.13. J.-M. C.