Kaboul L’Otan contribue à sécuriser l’aéroport

Des informations rapportées par la BBC, sur la base d’un avertissement de sécurité de l’ambassade américaine, faisaient état de tirs dimanche à l’aéroport international de Kaboul. Le secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg a déclaré que l’Otan contribuait à sécuriser l’aéroport de Kaboul pour permettre l’évacuation des ressortissants occidentaux face à l’avancée des talibans. "J’ai parlé avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et les ministres des Affaires étrangères de nos alliés canadiens, danois et néerlandais de la situation en Afghanistan. L’Otan aide à maintenir ouvert l’aéroport de Kaboul pour faciliter et coordonner les évacuations", a écrit M. Stoltenberg. (AFP)