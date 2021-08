Belgique

Sanitaire | La Côte belge affichait complet ce week-end. Beaucoup de ses visiteurs étaient des Français venus profiter des restaurants et cafés sans pass sanitaire. p. 6

Décès | Nathalie Maillet, la directrice générale de Francorchamps, a été retrouvée morte dans la nuit de samedi à dimanche. Elle aurait été tuée par son mari, qui aurait également tué Ann Lawrence Durviaux, une avocate namuroise réputée, avant de se donner la mort. p. 6

Fact-checking| Court-on un risque, lorsque l’on reçoit le sang d’une personne vaccinée contre le Covid-19 ? C’est l’un des arguments avancés sur les réseaux sociaux par plusieurs groupes. Aucun fondement médical ou scientifique ne permet pourtant d’affirmer que c’est le cas. pp. 8-9

International

Afghanistan | Le président Ashraf Ghani a fui l’Afghanistan dimanche, laissant de fait le pouvoir aux talibans qui ont atteint Kaboul, symbole de leur victoire militaire totale en tout juste 10 jours. p. 2-3

Turquie | L’arrivée de réfugiés afghans complique la tâche du gouvernement, déjà critiqué pour avoir accuilli quatre millions de réfugiés syriens. p. 16

Canada | Le Premier ministre Justin Trudeau convoque des élections anticipées au 20 septembre prochain. p. 17

États-Unis | Harvard reste la première université au monde selon le Shanghai Ranking de 2021. La première université belge est celle de Gand, à la 71e place. p. 17

Économie

Data | L’entreprise flamande LCL continue sa croissance et ouvre un deuxième centre de données à Alost. Avant des projets dans le sud du pays ? p. 21

Sports

Football | C’est un trio de tête plutôt inattendu qui mène le championnat de Belgique après 3 journées : l’Union Saint-Gilloise (9), Ostende (9) et Eupen (8). pp. 22-27

Football | L’ancien buteur record de la Bundesliga Gerd Müller, 75 ans, est décédé des suites de la maladie d’Alzheimer. C’est lui, notamment, qui avait offert la Coupe du monde 1974 aux Allemands en marquant le but décisif. p. 29

Rallye | Thierry Neuville a remporté le rallye d’Ypres (disputé pour partie à Francorchamps) et se replace en dauphin du Français Sébastien Ogier au classement du championnat du monde. pp. 30-31

Cyclisme | Alors que Remco Evenepoel (en photo) a remporté le Tour du Danemark, c’est Jasper Philipsen qui s’est distingué en remportant la 2e étape de la Vuelta. Le Slovène Primoz Roglic a pris le maillot jaune. pp. 32-33

Golf | Le jeune espoir James Meyer de Beco a remporté, ce dimanche, l’Omnium Classic qui s’est disputé sur le parcours du Millennium, au Limbourg. p. 34

Athlétisme | Jonathan Sacoor a égalé son record personnel sur 200 m, ce samedi, à Huizingen. p. 34

Culture

Musique | Avec 20 000 personnes réunies ce week-end sans masque et sans distanciation sociale, le Festival de Ronquières était le premier événement musical d’ampleur à se tenir en Belgique. On a pu y applaudir les Italiens de Måneskin, gagnants de l’Eurovision. pp. 38-39

Musique | Samedi soir, le Concours de Bruges, consacré à la musique ancienne, a attribué son Premier prix au gambiste italien Teodoro Baù, devant Ursina Maria Braun et Hojin Kwon, ex aequo. p. 46

Cinéma | Samedi soir, 74e Festival du film de Locarno, en Suisse, a remis son prestigieux Léopard d’or à "Vengeance is Mine, All Others Pay Cash" de l’Indonésien Edwin. p. 47