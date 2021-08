City aurait bien besoin de Kane

Premier league Le pire scénario possible s’est produit pour Manchester City. Et cela a débuté dès samedi. Son voisin de Manchester United a été brillant contre Leeds (5-1), notamment grâce à son duo Pogba-Fernandes auteur d’un match stratosphérique. Puis ce sont Chelsea et Liverpool qui ont tous deux enchaîné avec un score de 3-0, clair net et précis alors que Leicester City a fait le boulot contre Wolverhampton (1-0).

Bref, la pression était déjà grande avant le début de la rencontre de ce dimanche pour les hommes de Pep Guardiola. D’autant plus que l’équipe restait sur une défaite lors du Community Shield contre Leicester City (1-0). Cette pression est désormais encore plus importante. "C’est le premier match et nous savions que nous avions besoin de temps. Il y a deux jours, nous étions tous ensemble pour la première fois", s’est justifié le manager espagnol.

En face, Tottenham a profité du retour de son public pour évoluer avec énormément d’intensité et d’agressivité. "Les joueurs sont allés au-delà de leurs limites, je pense que tout le monde l’a vu. Ils se battent et leur discipline, la façon dont ils s’engagent était très bonne", s’est réjoui Nuno Espirito Santo qui ouvre son aventure chez les Spurs avec un splendide succès.

D’une superbe frappe tendue, c’est Son Heung-min qui a débloqué la situation pour les Spurs en deuxième période. L’attaquant sud-coréen était positionné dans le rôle d’Harry Kane, absent pour cette rencontre puisque pas encore prêt. Et inévitablement, son nom a souvent été cité avant, pendant et surtout après cette rencontre.

Harry Kane au cœur des discussions

"Harry est vraiment important pour nous. Mais voyons ce qui se passe", a commenté Son Heung-min alors que son entraîneur compte sur lui pour la suite. "Nous sommes très chanceux de l’avoir. Il doit se préparer et aider l’équipe."

Si Tottenham a montré sa capacité à évoluer sans son buteur, Manchester City a aussi mis en exergue son manque d’efficacité (5 tirs cadrés sur 14 tentatives) et son besoin de recruter un vrai numéro 9. Ni Ferran Torres, ni Riyad Mahrez ou Raheem Sterling n’ont été suffisamment efficaces.

"Nous avons montré un bon état d’esprit et de bonnes intentions et nous sommes arrivés plusieurs fois dans le dernier tiers, mais nous n’avons pas été assez cliniques", regrette Pep Guardiola qui a déjà exprimé publiquement son envie de recruter Harry Kane.

En attendant un possible dénouement (même si Tottenham refuse pour le moment de négocier), Guardiola a déjà pu apprécier le talent de Jack Grealish, sa recrue à 115 millions d’euros. L’ancien capitaine d’Aston Villa a été l’un des meilleurs sur la pelouse, même s’il n’a pas pu se montrer décisif.

Quant à Kevin De Bruyne, pas encore à 100 %, il a été utilisé en fin de rencontre, avec parcimonie. Et en dix minutes, il a failli offrir l’égalisation à Manchester City. Nul doute que le réveil des champions en titre passera par le retour en forme de son maître à jouer, probablement dès le week-end prochain.

Simon Hamoir