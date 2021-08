Clap de fin pour Roger Federer ?

Si tout à coup il y a une rechute, ou un autre pépin au niveau du genou droit, c’est fini." Ces paroles du compatriote et ami de Roger Federer, Marc Rosset, avant le dernier Wimbledon avaient fait frémir les supporters de l’ancien numéro un mondial. Des fans qui ont appris ce dimanche comme toute la planète tennis une mauvaise nouvelle via le compte Instagram du Bâlois. Ce dernier annonçait devoir repasser sur le billard : "Pour me sentir mieux, j’ai besoin d’être opéré, ce qui implique une absence pour de nombreux mois", a expliqué le joueur de 40 ans, dont le genou donne des signes d’inquiétude depuis la fin du tournoi de Wimbledon. Ce qui avait d’ailleurs poussé l’homme aux vingt titres en Grand Chelem à déclarer forfait pour l’un des deux objectifs de sa saison : les Jeux olympiques de Tokyo. "Je me suis blessé pendant la saison sur gazon, ce n’est pas la meilleure manière d’aller de l’avant. Pour aller mieux sur le long terme, on m’a dit que j’avais besoin d’une nouvelle opération, j’ai décidé de la faire. Je serai sur des béquilles pendant des semaines et je serai absent du circuit pendant des mois."

Cette troisième opération avec toutes les inconnues qui s’en suivront au niveau de sa réussite, de la rééducation mais aussi de la volonté du Suisse de réaliser les efforts pour revenir au plus haut niveau pourraient obliger "FedEx" à prendre sa retraite sportive. Une idée qui trotte dans l’esprit de Roger Federer, qui a ajouté dans sa déclaration : "Je veux me donner une lueur d’espoir de revenir sur le circuit d’une manière ou d’une autre. Je suis réaliste, comprenez-moi bien. Je sais à quel point c’est difficile à mon âge de se refaire opérer. Je vais essayer de revenir sur le circuit. Je veux être en bonne santé. Je vais suivre les processus de rééducation."

Treize petites rencontres…

Mais en toute objectivité, revoir à plus de 40 ans et trois opérations un Roger Federer capable de remporter un Grand Chelem, ce qu’il n’a plus réalisé depuis l’Open d’Australie 2018, semble bien utopique, malgré l’immense talent de l’intéressé. Un des plus beaux chapitres de l’histoire du tennis va bientôt se fermer. Opéré à deux reprises du genou en 2020, le Suisse, entre sa rééducation et la crise du Covid-19, n’avait joué cette année-là que six matchs. Cette saison, il a disputé treize rencontres pour un bilan de neuf victoires et quatre défaites. Et maintenant, au mieux, on reverra Rodgeur en 2022…

Christophe Verstrepen