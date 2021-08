Dans la forêt avec Bill Bryson

Jamais un bouquin ne m’a fait autant rire !" La sentence est signée Robert Redford, qui a fait de Promenons-nous dans les bois de Bill Bryson son livre de chevet - après avoir incarné son auteur dans l’adaptation au cinéma signée Ken Kwapis. Avec ce titre, l’écrivain voyageur (et anthropologue) n’en était pas à son coup d’essai, puisqu’on lui devait, à l’époque de la parution de ce titre (1997 aux États-Unis - 2012 pour la traduction française), Motel blues et Des cornflakes dans le porridge notamment, deux titres qui lui valaient déjà la réputation qu’on lui connaît : un savoureux mélange d’humour, d’observations et de connaissances.

Après près de vingt années passées dans le Yorkshire, l’heure d’une relocalisation aux États-Unis a sonné pour la famille Bryson, qui s’installe à Hanover, paisible bourgade du New Hampshire, en 1995. Très vite, B. B. s’aperçoit qu’un chemin démarre à la lisière de la ville pour disparaître dans les bois. Il s’avère qu’il s’agit d’un bout du célèbre sentier des Appalaches (Appalachian Trail ou AT) qui, du Maine à la Géorgie, sillonne la côte Est des États-Unis sur quelque 3500 km. Cette découverte sonne comme une invitation à se lancer. Seul ? Ce serait triste, voire dangereux. Heureusement, son ancien copain Stephen Katz, qu’il n’a pas revu… depuis vingt ans, accepte de l’accompagner. Chacun ignore alors que partager pareille aventure met l’amitié à rude épreuve.

Bonne volonté, mais…

Dès l’achat et la préparation du matériel, étape délicate et cruciale, l’humour permet de relativiser le défi qui s’annonce : nos deux compères vont devoir porter de quoi se changer, dormir et se nourrir jusqu’au prochain point de ravitaillement. Ils débordent de bonne volonté, mais suffira-t-elle ? À l’effort physique qui va bousculer ce duo de quadragénaires trop peu entraînés et en surpoids s’ajoutent les multiples dangers encourus : la rencontre avec un ours (nombreux sont les récits de randonneurs ayant été agressés lors d’une rencontre avec le plantigrade) ou un puma, le froid qui peut surgir sans prévenir, les plantes vénéneuses, les insectes voraces, les gués à traverser…

Ce sont pourtant les humains qui, au fil d’une odyssée entrecoupée et au final, effectuée pour partie seulement, vont se révéler une source intarissable et inégalable de situations problématiques. L’indéniable talent de conteur de Bill Bryson est là pour en tirer toute la saveur, et les rendre cocasses. Il est vrai que, quelles que soient l’ambition et la qualité des randonneurs, tous sont (à quelques exceptions près) d’une manière ou d’une autre rattrapés par une réalité qui peut se révéler bien différente de celle envisagée.

Une satire, aussi

Tout ceci n’entame en rien l’appétit de Bill Bryson qui, à travers cette aventure, se réjouit de goûter avec délectation à la simplicité d’une vie bien ordonnée en retrait de la civilisation, au silence surnaturel qui règne en ces forêts majestueuses, à la découverte d’une faune et d’une flore généreuses. Et pour cet auteur à qui n’échappe aucun travers, aucune contradiction, l’occasion est trop belle pour, çà et là, stigmatiser la société américaine. Celle qui se désintéresse du sort des animaux en voie d’extinction. Qui permet une déforestation à outrance. Qui ignore les ravages causés par les pluies acides et la pollution. Qui néglige son patrimoine naturel - aucun programme de sauvegarde n’a jamais été mis en place pour protéger ces sites exceptionnels. Qui implante des centres commerciaux dès qu’un espace le permet. Qui valorise peu et mal ce parcours hors du commun.

On l’aura compris, la satire n’est jamais loin dans ces pages où l’on rit, évidemment, mais où l’on réfléchit aussi. Jamais avare en anecdotes ni en rappels historico-naturels, Promenons-nous dans les bois constitue une belle échappée. Des carnets de route jubilatoires de ce que Bill Bryson considère comme l’expérience la plus difficile qu’il ait faite de toute sa vie.

Geneviève Simon

Bill Bryson, "Promenons-nous dans les bois", traduit de l’anglais (États-Unis) par Karine Chaunac, Payot/Petite Bibliothèque (342 pp., 9,15 €).