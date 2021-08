Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Deux mois de plus pour Liberty Steel

On le sait, la société Liberty Steel à Liège a demandé et obtenu, le 11 mai dernier, d’être placée sous procédure de réorganisation judiciaire (PRJ).

Ce "statut" lui a été accordé par le tribunal de l’entreprise de Liège pour mettre le sidérurgiste à l’abri de ses créanciers et ce, jusqu’au 31 juillet prochain. À ce moment, on parlait d’une soixantaine de millions de dettes…

Il y a quelques jours, le sidérurgiste a demandé et obtenu la prolongation de cette protection pour deux nouveaux mois. Elle est donc sous PRJ jusqu’au 30 septembre.

Cette prolongation donne évidemment du temps supplémentaire à Liberty Steel pour mettre sur pied un plan de sauvetage des sites liégeois et luxembourgeois.

Fusion

Il est ainsi question de fusionner les infrastructures liégeoises (Ferblatil à Tilleur, Galva IV et V à Flémalle, soit 742 travailleurs), non seulement à celles de Dudelange, mais surtout aux infrastructures de Liberty Steel situées à Galati et à celles situées à Magona (Italie). Les Roumains ont d’ailleurs accordé, il y a peu, un prêt de 10 millions d’euros.

"Liberty Galati, la plus grande aciérie intégrée de Roumanie, deviendra le principal fournisseur de bobines laminées à chaud (HRC) des entreprises en aval de Liberty, garantissant un approvisionnement sûr et durable de leur matière première", a déjà expliqué la direction.

Mais le tableau n’est pourtant pas idyllique, loin de là, puisque cette même direction a lâché le mot que personne ne voulait entendre : "restructuration". Une restructuration qui devrait conduire à des synergies dans divers domaines fonctionnels, notamment les achats, l’informatique et la comptabilité.

J.-M. C.