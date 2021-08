Eden Hazard : "J’ai eu de très bonnes sensations"

Liga La troisième saison sera-t-elle la bonne ? Tout semble en tout cas indiquer qu’Eden Hazard sera enfin le joueur que les socios madrilènes attendent depuis l’été 2019. Pas de blessure pour entamer la Liga, comme en 2019-2020 et en 2020-2021. Pas non plus de surpoids au retour des vacances. Au contraire, le Brainois semble affûté comme jamais.

Et cela se ressent sur le terrain. Appliqué, concentré et déterminé, le numéro 7 du Real Madrid a multiplié les efforts, tant offensivement que défensivement, sans jamais craindre une blessure. Preuve que ses soucis à la cheville et ses pépins musculaires qui en découlaient ne sont plus dans sa tête.

Passeur décisif

Après le match, le Belge a d’ailleurs déclaré que sa "cheville n’est plus dans ses pensées". Avec 48 ballons touchés (le double de son coéquipier Gareth Bale), 36 passes réussies sur 40 tentées, trois dribbles et trois occasions créées en 65 minutes, Hazard a été l’un des Madrilènes les plus dangereux. C’est d’ailleurs lui qui offre le but d’ouverture à Karim Benzema d’un geste technique aussi beau qu’inattendu.

"J’ai eu de très bonnes sensations", assure le Diable rouge. "Devant avec les autres attaquants, je suis sûr que nous pourrons faire de belles choses. Nous sommes ici pour marquer des buts et en travaillant les uns pour les autres, nous pouvons faire une belle saison. Le plus important, c’est que nous soyons unis en équipe et que nous devons nous assurer d’obtenir les trois points à chaque match." À l’instar de Karim Benzema qui est revenu de vacances il y a dix jours, Eden Hazard a été directement lancé dans le onze de départ par Carlo Ancelotti sans avoir disputé le moindre match de préparation. L’entraîneur italien n’a pas hésité à mettre en confiance son joueur qu’il a jugé en bonne forme physique.

"Hazard a été bon", a commenté Carlo Ancelotti. "La première mi-temps a été un peu lente, avec et sans ballon. Mais ensuite, nous avons eu plus d’intensité et plus de qualité. Et Hazard a été très actif malgré le fait qu’il était difficile de trouver une position entre les lignes car Alavés a su bien défendre."

En Espagne, ce retour en forme d’Eden Hazard est évidemment perçu comme une excellente nouvelle. Le journal AS parle du Brainois comme de la star que personne n’attendait alors que Julio Maldonado, le réputé commentateur de la chaîne Movistar, estime que Madrid "peut croire en ce Hazard" et qu’il "peut être vraiment décisif s’il oublie sa cheville".

La 100e de Courtois

De son côté, Thibaut Courtois a reçu un petit cadeau à la fin du match. Le président Florentino Pérez lui a remis un maillot floqué du chiffre 100 pour son centième match en Liga avec le Real. Depuis, il a remporté 63 matchs de Liga, a soulevé une fois le titre et a reçu le Trophée Zamora de meilleur gardien en 2020.

S. Ha.