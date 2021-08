Streaming La Cinetek honore les duos de cinéma

En août, la sélection du mois de la Cinetek (2,99 €/mois) est consacrée aux duos iconiques du 7e Art. La plateforme propose en effet 10 films mettant en lumière le lien qui unit un.e réalisateur.rice et son acteur.rice fétiche. On se régalera ainsi de Gloria (John Cassavetes/Gena Rowlands), Stromboli (Rossellini/Ingrid Bergman), Nos plus belles années (Pollack/Robert Redford) ou Boy Meets Girl (Leos Carax/Denis Lavant).