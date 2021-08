Le séisme de 2010 dans les mémoires

Port-au-Prince. La longue secousse a été ressentie samedi matin dans l’ensemble du pays. Comptant plus de 200 000 habitants, l’agglomération de Jérémie, à l’extrémité sud-ouest de la péninsule, a souffert d’importants dommages dans le centre-ville. "Le toit de la cathédrale est tombé", a détaillé à l’AFP Job Joseph, habitant de Jérémie. "La grande rue est bloquée."

"J’étais chez moi quand ça a commencé à secouer, j’étais près d’une vitre et je voyais toutes les choses tomber", a raconté à l’AFP Christella Saint Hilaire, 21 ans, qui vit dans la commune de L’Asile, près de l’épicentre. "Un bout de mur est tombé sur mon dos mais je ne suis pas trop blessée." Le pays le plus pauvre des Amériques garde encore en mémoire le séisme du 12 janvier 2010 d’une magnitude de 7 à 7,3 qui avait ravagé la capitale Port-au-Prince et plusieurs villes de province. Plus de 200 000 personnes avaient été tuées et plus de 300 000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe tandis que plus d’un million et demi d’Haïtiens s’étaient retrouvés sans logis. Les efforts du pays pour se relever de cette catastrophe avaient été ralentis par la forte instabilité politique. (AFP)