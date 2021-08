Le MACompetition 2021 mode d’emploi

Dans son actuelle configuration, le concours - qui désormais s’organise sur base biennale - alterne les instruments à claviers et les instruments mélodiques. La session 2021 était consacrée aux seconds, en l’occurrence violon, flûte, violoncelle et viole de gambe. Placé sous la présidence du flûtiste Jan De Winne, le jury rassemblait le flûtiste Peter Van Heygen, le gambiste Lorenz Duftschmid, la violoniste Veronika Skuplik, le hauboïste Josep Domenèch Lafont, la violoncelliste Catherine Jones. Enfin, le programme de chaque finaliste (50 minutes environ) comprenait une pièce solo, suite ou sonate, choisie par le jury dans le répertoire du candidat, un concerto accompagné par Le Pavillon de musique, dirigé par Ann Cnop, et une œuvre originale avec percussion (formidable Tom De Cock) et électronique, signée Heleen Van Hagenborgh (1980) et adaptée à chaque instrument sous le titre générique de Lamento di Nadima. MdM