Doublé de Niccolo Bonifazio à Louvain

Louvain. Deux ans après sa première victoire, l’Italien Niccolo Bonifazio a pris sa propre succession au palmarès du GP Jef Scherens, couru dans les rues de Louvain. La course (1.1), manche de la Bingoal Cycling Cup, n’avait pas été organisée l’an dernier en raison de la pandémie. Dans une finale où les coureurs d’Alpecin-Fenix ont perdu leur sprinter Tim Merlier, contraint à boucher un trou dans la dernière ligne droite, le coureur de TotalÉnergies a devancé Nacer Bouhanni et Gianni Vermeersch. Celui-ci, après avoir attendu le retour de Merlier, a fini par jouer sa propre carte mais il n’a pu reprendre les sprinters des deux équipes françaises. La course se disputait sur le circuit final du Mondial (une boucle "flandrienne", plus dure, sera aussi empruntée) et à défaut d’être très dur, celui-ci a montré qu’il pouvait être usant. E.d.F.