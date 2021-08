Harvard reste la meilleure université au monde

Pour la 19e année, l’université d’Harvard domine le classement des meilleures universités au monde, selon la liste Academic Ranking of World Universities (ARWU). Parmi les établissements belges qui y figurent, c’est l’université gantoise UGent qui présente le meilleur score en se plaçant à la 71e place du classement publié dimanche.

Les dix premières places sont comme l’an dernier dominées par les Anglo-Saxons avec huit universités américaines et deux britanniques occupant le top 10 de ce classement mondial des meilleurs établissements d’enseignement supérieur réalisé depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy.

Trônant à la première place, Harvard devance une nouvelle fois sa compatriote Stanford et la britannique Cambridge. On trouve ensuite les américaines Massachussets Institute of Technology (4e), Berkeley (5e) et Princeton (6e) puis la britannique Oxford (7e), un ordre inchangé depuis 2017.

Mais des universités belges font aussi partie du palmarès, dont l’université de Gand qui se classe à la 71e place. L’an passé, l’université gantoise figurait toutefois à la 66e place. La KULeuven est aussi reprise dans le top 100, à la 87e place. Viennent ensuite des universités francophones, celle de Bruxelles, l’ULB, se situe entre la 101e et la 150e place, tandis que l’UCL se situe entre les places 151 et 200, et l’université de Liège, enfin, se retrouve entre les places 301 et 400.

Le classement, qui existe depuis 2003, répertorie plus de 2 000 établissements du monde entier qui sont analysés. Il prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields - considérée comme le Nobel des mathématiques - parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

La réaction de l’université de Gand

Dans un communiqué de presse, l’UGent affirme que son classement dans le top 100 est certainement dû au grand nombre de publications scientifiques, mais aussi au fait que plusieurs de ses chercheurs sont cités dans de nombreuses autres publications dans des revues prestigieuses, dont Nature et Science. L’université affirme être entrée dans le top 100 en 2010 et reste depuis lors "l’université la mieux classée du pays". (Belga, AFP)