Joao Almeida poursuit la série au Tour de Pologne

Joao Almeida a inscrit son nom au palmarès du Tour de Pologne au palmarès duquel le Portugais a pris la suite de son équipier Remco Evenepoel, absent cette année.

La course du WorldTour s’est terminée par une 7e étape, entre Zabrze et Krakow (145 km) par le succès du Néerlandais Julius Van den Berg. Le coureur d’EF Education - Nippo s’est montré le plus rapide devant ses trois compagnons d’échappée, Alexis Renard, Matteo Jorgenson et Gianni Moscon. Le quatuor a conservé trois secondes d’avantage sur le peloton réglé par Alvaro Hodeg, un équipier d’Almeida. Premier Belge de cette étape, Lionel Taminiaux a fini 10e.

Ce scénario de course, avec des échappés raflant les bonifications, a fait le jeu de Joao Almeida. Le coureur de Deceuninck - Quick Step, qui rejoindra l’an prochain l’équipe UAE, avait fait le principal en gagnant deux étapes (mardi et jeudi), mais surtout en terminant samedi deuxième du contre-la-montre enlevé par… son équipier Rémi Cavagna. À cette occasion, le Portugais, qui vient d’enlever ses trois premières courses du WorldTour cette semaine, avait repoussé tous ceux qui le menaçaient, Matej Mohoric et Michal Kwiatkowski. Ce dernier est monté sur le podium en débordant dans le chrono Dieo Ulissi.

Les deux anciens vainqueurs belges présents sur la course, Tim Wellens et Dylan Teuns, ont respectivement pris les 6e et 8e places du classement final.

E. d.F.