La colonne -F- pour foudroyer

Blancs : Fedoseev

Noirs : Carlsen

1e partie, le 4 août

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. h4 Vous retrouverez cette baïonnette dans les parties d'Alexandre Grischuk. 3... Fg7 4. Cc3 d6 5. e4 Cc6 Une touche hypermoderne ; il provoque les pions adverses pour réduire leur mobilité, se loger entre eux, puis les assiéger. 6. d5 La suite 6. Cge2 0-0 7. f3 reviendrait au système Sämisch de la défense est-indienne. 6... Ce5 7. Fe2 h5 8. Ff4 0-0 9. Cf3 Cxf3+ 10. gxf3 c6 Selon le plan prescrit dès le cinquième coup. 11. Dd2 cxd5 12. cxd5 Rh7 Pour conserver le précieux Fg7. 13. a4 Cd7 14. a5 f5 Un coup de bélier après l'autre. 15. Ta3 Pour évacuer la grande diagonale, couvrir f3 et même envisager le transfert de cette Tour vers g3. Fedoseev tâche de maintenir son dispositif tel quel. Il aurait également pu prendre en f5. 15... Ce5 16. Fe3 f4 !! Un sacrifice de blocus : il donne un pion puis une qualité pour se débarrasser du Fe3 et s'emparer ainsi de toutes les cases noires. 17. Fxf4 Fd7 18. Cd1 Txf4 !! 19. Dxf4 Fh6 20. Dg3 Df8 21. Ce3 Ff4 22. Dg2 Voyez comme cette Dame est désormais coupée du jeu. Les Blancs ont un avantage numérique, mais ce sont bien les Noirs qui dominent les points importants. 22... Tc8 23. Tc3 Si 23. 0-0 alors simplement 23... Df6 24. Dh1 ? g5 ! et l'attaque perce. 23... Txc3 24. bxc3 Dc8 25. c4 b5 26. axb6 axb6 27. Dg1 ? Dans l'espoir un peu vain d'évacuer le Roi via f1, puis g2. Il aurait mieux fait de restituer le butin avec 27. 0-0 Fh3 28. Dh1 etc. 27... Da8 28. Rf1 Da2 ! Une position tragi-comique. Les Blancs y sont paralysés de la tête aux pieds. 29. Cg2 Da1+ L'échec en b1 était paraît-il précis et pourtant l'option choisie ne gâche rien au spectacle offert. 30. Ce1 Db2 31. Cg2 Et ici le plus résistant était 31. Cd3 Cxd3 32. Fxd3 Dc3 33. Fe2 Dd2 34. Th2 31... Dc1+ 32. Ce1 Dd2 33. Dg2 33. Cg2 était réfuté par 33... Cd3 ! 33... Rg7 34. Tg1 Rf8 35. Dh1 e6 Une petite merveille pour terminer. L'idée est d'écarter l'un trois pions du triangle c4-d5-e4. C4 pour créer un pion passé le long de la colonne -b-, e4 afin de poster le Fou sur f5, et finalement d5 pour conduire le Roi f8 vers d2 en passant par c6 et c5. 36. Tg3 exd5 37. exd5 Ff5 38. Tg1 Rf7 39. Tg3 Cd7 40. Tg5 Fxg5 41. hxg5 Ce5 Et les Blancs abandonnèrent.

Blancs : Carlsen

Noirs : Fedoseev

2e partie, le 5 août

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Ff5 4. c4 Une variante comparable à celle que l'on trouve dans le Gambit de la Dame accepté après 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Cf6 4. e5 Cd5 5. Fxc4 Ils misent sur l'avantage d'espace que procure le pion avancé sur e5. 4... e6 5. Cc3 Fb4 6. cxd5 Dxd5 7. Cge2 Dd8 10. Fc4 Fg6 11. h4 Un assaut thématique. 11... h6 12. h5 Fh7 13. Dg4 Rf8 Ce coup est joué au détriment de la Tour, qui restera enfermée en h8. Le moindre mal était 13... Ff5 14. Cxf5 (14. Dxg7 ? Th7 15. Df6 Dxd4) 14... Cxf5 15. Fe3 les Blancs sont mieux, mais les Noirs gardent le droit de roquer. 14. 0-0 Cd7 15. Cce4 Fc7 16. Fa2 Cf5 17. Cxf5 Fxf5 18. Df3 Un œil vers f7 pour épauler l'action du Fa2 le long de la diagonale italienne. Le plan consiste à faire sauter le verrou en f5. 18... De7 19. Cg3 Fh7 20. Dg4 Menaçant d'enfoncer les barricades via f4-f5. Les Tours font déjà toute la différence. 20... c5 21. Fd2 ! Td8 Si 21... cxd4 22. Fb4 Cc5 23. Tac1 b6 24. f4 etc. 22. f4 Cb6 23. Fc3 Cd5 24. f5 !! Un jour sur f4 et le lendemain sur f5 ! 24... Ce3 25. Df3 Cxf5 25... Cxf1 26. Txf1 ne changeait rien à l'affaire. 26. Cxf5 Fxf5 27. d5 Fb6 28. Fc4 Rg8 Ou pire : 28... exd5 29. Dxf5 dxc4 30. e6 f6 31. Fxf6 !! gxf6 32. Dg6 Dg7 33. e7+ Dxe7 34. Txf6+ avec un mat rapide. 29. d6 Dh4 30. b3 Pour couvrir c4. Il projette d'anéantir le point de résistance en e6 et c'est ainsi que triomphera la phalange centrale d6-e5. 30... Td7 31. De2 Dg4 32. Txf5 !! Dxf5 Supposons 32... Dxe2 33. Fxe2 exf5 34. Fb5 Td8 35. Fc4 (menaçant tout simplement Tf1-f5) 35... Td7 (35... Rh7 36. Fxf7) 36. Tf1 Rh7 37. Txf5 Tf8 38. e6 Txd6 39. e7 Te8 (39... Tg8 40. Txf7) 40. Txf7 (vers g7) 40... Td4 41. Fxd4 cxd4 42. Fd3+ Rg8 43. Tf8+ Txf8 44. Fc4+ et le mat suit. 33. Tf1 Dg5 34. Fd2 Dd8 35. Dg4 a6 36. Txf7 !! Démolition ! 36... Rxf7 37. Dxe6+ Rf8 38. Df5+ Re8 39. Dg6+ Rf8 40. Df5+ Re8 41. Dg6+ Rf8 42. e6 Df6 Forcé. 43. exd7 Dxg6 Une jolie pointe se présentait après 43... Dd4+ 44. Fe3 !! (44. Rh2 Dh4+) 44... Dxe3+ 45. Rh2 De5+ 46. g3 Db2+ 47. Rh3 et mat en deux coups. 44. hxg6 Le Roi est pris dans la cage ! 44... Fd8 45. Fe6 Pour éviter que la Tour ne sorte par le soupirail (h5-h4, puis Th8-h5) 45... h5 46. Rf2 h4 47. Fg4 b5 48. Rf3 Vers c8 ou f5 pour échanger le Fd8 via Fd2-g5. 48... b4 49. axb4 cxb4 50. Re4 Et les Noirs abandonnèrent.

Luc Winants

Grand Maître International.