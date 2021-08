La délivrance de Dante Vanzeir

D 1 A L’image, vue au tout début du match contre Courtrai, parle d’elle-même : quelques secondes après avoir inscrit un but de la tête sur un service parfait de Deniz Undav, Dante Vanzeir voit tous ses coéquipiers courir vers lui. Dans un élan collectif, tous les joueurs de l’Union viennent célébrer l’ouverture du score. Mais les sourires sur leurs visages démontraient aussi tout le bonheur qu’ils ont de voir leur équipier ouvrir son compteur-buts.

Car s’il avait déjà délivré deux assists, Dante Vanzeir courait désespérément derrière son premier but. "Mes coéquipiers étaient contents car ils savaient que j’attendais ce but avec impatience, expliquait-il. Ce but est une sorte de délivrance pour moi. C’était un peu mental mais c’est la vie d’un attaquant. Je pense que les goals vont maintenant tomber les yeux fermés."

S’il n’avait pas encore inscrit le moindre but, Vanzeir s’était montré très intéressant dans le jeu aux côtés de Deniz Undav. Très rapide et très technique, le Belge est capable de faire mal aux défenses adverses en plongeant dans la profondeur tout en pouvant créer des espaces pour son acolyte allemand.

"Je suis très content pour lui car un attaquant grandit grâce à la confiance qui vient quand il marque", avançait Felice Mazzù, le T1 de l’Union Saint-Gilloise. "Dante était arrivé à un moment où il aurait pu perdre cette confiance. Depuis le début de la saison, je lui parle constamment en lui expliquant que même s’il ne marque pas, il est très important dans notre dispositif. Il permet de faire reculer les défenses et de donner de l’espace à Undav entre les lignes. Tant qu’il fait les courses et les efforts, il pourra faire dix matchs sans inscrire un but qu’il sera toujours sur le terrain", concluait l’entraîneur.

Une paire renversante

Avec quatre buts et un assist pour Undav et un but et trois assists pour Vanzeir, la paire belgo-allemande impressionne. À tel point que Courtrai avait mis en place un plan tactique pour empêcher les deux joueurs de s’exprimer. Un plan qui a volé en éclats rapidement. "Ce sont deux amis qui se connaissent bien, ajoutait Mazzù. Cela fonctionne bien même si je n’irais pas jusqu’à dire qu’il s’agit du meilleur duo d’attaque du championnat. À côté de Vanzeir, Undav sait conserver un ballon ou trouver des fautes quand on ne sait pas sortir proprement à partir de notre gardien. Tout comme Vanzeir, Undav est aussi un joueur important, même s’il ne marque pas."

Le déclic arrivé avec ce premier but, Dante Vanzeir peut désormais voir venir les prochains matchs avec une petite dose de pression en moins. Pression qui pesait sur ses épaules depuis le début de saison vu son statut de révélation de Division 1B la saison dernière. "Mon retour en D1A se passe bien, je suis content du contenu de mes rencontres", analysait le co-meilleur buteur de D1B. "La pression est toujours présente en football et si tu ne sais pas la gérer, il ne sert à rien de faire ce métier. Je sais que je dois encore améliorer certaines choses et être encore plus efficace (NdlR : face à Courtrai, il a perdu un duel face au gardien adverse et a touché la barre transversale). Ce sont des occasions que je marque en temps normal. Je sais qu’une fois que la confiance sera totalement présente, cela rentrera."

Un capital confiance que le joueur de 23 ans tentera d’augmenter dès dimanche, sur un terrain de Malines qu’il connaît bien pour y avoir évolué lors la saison 2019-2020. Avec toujours à l’esprit que le vent peut vite tourner en football. "Je sais que je peux vite me retrouver sur le banc si je ne joue pas bien, conclut-il. Mais je sais aussi que je peux être important sans marquer. Si je peux laisser quelqu’un d’autre inscrire un but, je le ferai. Le plus important reste l’équipe."

Une phrase bateau mais qui prend tout son sens à l’Union où le collectif est toujours mis en avant. Comme l’ont démontré les images de célébration sur l’ouverture du score bruxelloise…

François Garitte