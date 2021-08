L’Amérique humiliée à Kaboul

Les Américains ne pouvaient pas rester indéfiniment en Afghanistan. Ils ont occupé ce pays assez longtemps ; trop longtemps, diront certains. Joe Biden n’est pas non plus responsable d’une situation dont il a hérité, quand bien même il fut pendant huit ans le vice-président des États-Unis et disposait de certains leviers pour agir.

Il n’empêche : ce qui se passe à Kaboul est le pire des scénarios. Ce qui aurait dû et pu être une évacuation ordonnée est devenu une débâcle innommable, qui fait presque paraître glorieux le départ des Soviétiques en 1989. Au lieu de laisser derrière elle un État afghan crédible, capable d’intégrer d’une manière ou d’une autre les talibans, à défaut de les éliminer, l’Amérique abandonne la population - les femmes en particulier - à des islamistes rétrogrades dont rien ne permet de penser qu’ils ne sont plus les barbares de jadis.

En faisant fâcheusement coïncider le retrait des troupes américaines avec le 20e anniversaire des attentats du 11 Septembre, Joe Biden pensait s’enorgueillir, en un moment aussi symbolique, d’avoir mis fin à une guerre, tout en ouvrant une ère nouvelle en Afghanistan : celle d’un gouvernement de coalition qui aurait été gage de paix et de progrès. La réalité qui se dessine est tout autre et les commémorations auront un goût amer.

Comment expliquer cette erreur de jugement, cette ignorance, cette naïveté ? Comment les Américains ont-ils pu se méprendre à ce point sur le cours qu’allaient suivre les événements ? Comment, après vingt ans de présence sur place, ont-ils pu surestimer aussi grossièrement la capacité de l’armée afghane - qu’ils ont formée et équipée - à résister à une guérilla hier encore terrée dans les campagnes et qui a fini par enlever, en dix jours, toutes les grandes villes d’Afghanistan ? La faillite de l’état-major et des services de renseignement de la première puissance mondiale est sidérante. Sur cet échec aussi flotte un détestable parfum d’avril 1975 à Saïgon.

Le 12 décembre 2001, George W. Bush avait proclamé la fin du régime des talibans. Deux décennies plus tard, les mollahs réinvestissent Kaboul comme si rien ne s’était passé. Pour l’Amérique, c’est une humiliation. Et pour Joe Biden, un fiasco retentissant.