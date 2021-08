LCL ouvre un nouveau data center près de Bruxelles

A l’ère du "tout digital", les data centers qui hébergent les données sont incontournables. L’entreprise flamande LCL l’a bien compris et ouvre un nouveau centre à Alost. Lancé il y a deux ans, le projet a nécessité environ 15,5 millions d’euros d’investissement et porte à sept le nombre de centres que possède l’entreprise, dont deux à Alost.

Le nouveau centre dispose également d’un certificat de construction Tier III de l’Uptime Institute, une première en Belgique, signale Laurens van Reijen, qui dirige LCL. Ce label certifie un haut degré de fiabilité, avec, entre autres, un dédoublement des circuits d’alimentation ou encore une accessibilité validée à 99,98 % du temps.

"La certification n’a pas été simple à obtenir pendant le Covid-19 mais l’Uptime Institute a suivi, d’abord à distance depuis le Royaume-Uni puis sur place, les étapes de la construction du centre", ajoute-t-il.

"L’Uptime Institute est à l’origine de l’élaboration de la norme Tier. Il a le plus d’expérience dans des secteurs où la redondance (le dédoublement des appareils, donc la fiabilité de l’accès aux données, NdlR) est encore plus importante que la moyenne, comme la finance et les assurances", assure-t-il, insistant sur le fait d’avoir eu le label pour la conception mais également pour la construction en tant que tel. "80 % des centres de données européens certifiés par l’Uptime Institute ne possèdent que le certificat de conception. Cela signifie que les clients des centres de données de LCL peuvent avoir la certitude que notre centre de données est construit tel qu’il a été conçu. Nous sommes donc d’autant plus fiers d’avoir obtenu ces deux certifications", précise-t-il.

Il avance également que le centre, de par les appareils plus performants utilisés, est également moins énergivore que les centres de données des générations précédentes.

Le centre répond donc à plusieurs normes ISO. Celles-ci "portent respectivement sur les efforts déployés dans le domaine de la sécurité, de la législation environnementale, de la protection de l’information, de la fiabilité et de la qualité, de la gestion des risques opérationnels et des processus financiers structurés", précise l’entreprise.

"L’obtention des certificats nécessaires démontre notre qualité, ce qui constitue la base de ces valeurs fondamentales" avance encore Laurens van Reijen, qui ajoute que leur objectif est d’atteindre, comme beaucoup l’annoncent, la neutralité carbone en 2030. Le montant investi comprend également l’achat de terrain aux alentours en vue d’une éventuelle expansion. En tout, les deux centres présents à Alost s’étendent sur environ 1950 m2.

D’autres projets côté francophone ?

Présent principalement en Flandre, à Diegem (deux centres), Anvers, Huizingen et Alost (deux centres), LCL a récemment fait l’acquisition, en juin dernier, d’un data center à Gembloux et ne cache pas son ambition de continuer à se développer, même si l’entreprise reste prudente dans ses déclarations. Cependant, une expansion du site wallon n’est pas impossible si les clients sont au rendez-vous, nous dit-on.

Antonin Marsac