Le bulletin des Diables

Les frères Hazard au sommet

Thorgan Hazard : Premier Diable rouge de la saison à marquer. Sur l’aile gauche du Borussia Dortmund, il a activement participé à l’animation offensive qui a dynamité Francfort (5-1).Eden Hazard : Lancé directement par Carlo Ancelotti, il s’est régalé contre Alavés. Il donne même un assist.Axel Witsel : Son dernier match de Bundesliga remontait au 9 janvier. Et pour ce retour, le Liégeois a dû dépanner en défense centrale. Il l’a fait à la perfection. Youri Tielemans : Brillant, comme à son habitude. En plus d’avoir bien défendu, il a joué le rôle de chef d’orchestre à la perfection, avec notamment 96 ballons touchés.Leandro Trossard : Titularisé sur l’aile gauche de Brighton avant de davantage graviter au centre, il a été l’un des joueurs les plus en vue de son équipe. Presque tous les bons ballons sont passés par ses pieds.Sambi Lokonga : Si Arsenal a manqué ses débuts contre le promu Brentford (2-0), Albert Sambi Lokonga a montré de belles choses pour sa grande première. L’une des seules éclaircies chez les Gunners.Christian Benteke : Monté au jeu à la 57e minute face à Chelsea, il n’a quasiment pas touché le ballon, esseulé au milieu de la défense des Blues.Thomas Foket : Bon défensivement, il a aussi amené plusieurs fois le danger avec ses centres. Yannick Carrasco : Pas aligné dans sa position préférentielle au coup d’envoi (au milieu), il a bien débuté avant de s’effacer. Jérémy Doku : Pas son meilleur match avec Rennes. Un peu brouillon, il a manqué d’efficacité face à Brest.Thibaut Courtois : Il stoppe fautivement un attaquant d’Alavés puis encaisse le penalty. Seule petite ombre à son tableau puisqu’il a été bon durant le reste de la rencontre.Matz Sels : Il a pris quatre buts au PSG mais il a réalisé deux beaux arrêts devant Mbappé.Kevin De Bruyne : Pep Guardiola voulait le préserver mais il a été contraint de le lancer en fin de match. En l’espace de 12 minutes, il a construit deux belles opportunités.Chritian Kabasele : Pour son retour au sein de l’élite, le défenseur de Watford était titularisé. Et il a été très solide contre Aston Villa même si son équipe a pris deux buts (3-2).