Le camping de Méry en cours de démolition

Depuis lundi, le camping de Méry est en cours de démolition. Le bruit des bulldozers et pelleteuses a pris le pas sur le chant des oiseaux et de l’Ourthe qui ruisselle en bord de terrain.

Installées sur zone inondable, 170 personnes (seules ou en famille) habitaient ici, dans leur caravane. Certaines y résidaient depuis une trentaine d’années déjà, parfois dans un bâtiment construit de leurs mains, sans permis. "On a toujours refusé d’octroyer un permis d’urbanisme sur ce terrain repris en zone de loisirs et non urbanisable", explique l’échevin de l’Urbanisme Adrien Calvaer.

Aujourd’hui, la problématique du relogement s’impose. Il ne reste en effet rien du camping et de ses emblématiques caravanes. Tout a été détruit lors des inondations de la mi-juillet. Et il était devenu hors de question pour la commune de laisser les habitants reconstruire "en toute illégalité". En application du plan de secteur de la Région établit en 1976 "nous avons décidé de faire du site une zone tampon d’absorption des crues". Et de rendre ainsi le site "100 % à la nature". Pour des habitants, attachés à leur lieu de vie, il est dur de se faire à cette nouvelle réalité.

Une zone naturelle

La commune entend toutefois lancer une procédure d’expropriation pour les derniers habitants encore sur place. "Nous avons laissé un délai pour permettre à certains de récupérer une dernière fois leurs affaires avant démolition, précise l’échevin. Il sera ensuite question de l’indemnisation de ces personnes." "Notre souhait est de trouver une solution qui pourrait justement les indemniser et les relancer dans la vie d’après." Et de se tourner vers la Région.

Pour l’heure, la majorité des sinistrés est déjà relogée via le CPAS. Certains, qui ont pu extraire leur caravane à temps du site, ont pu s’installer provisoirement sur un terrain mis à leur disposition sur les hauteurs de la commune. "Nombreux se rendent compte que l’endroit est devenu dangereux , commente l’échevin. Certains ont été traumatisés par ce qu’ils ont vu et ne voudront plus y retourner."

Les travaux de démolition pourraient durer entre 2 à 8 semaines.

