Le départ d’un buteur légendaire

Il y a certains noms qui résonnent dès que l’on parle de records ou de destins fabuleux dans le football. Maradona, Pelé, Zico, Beckenbauer, Platini, Cruyff, Puskas ou encore Di Stefano, Best ou Kopa. L’Allemand Gerd Müller fait lui aussi partie de cette liste de légendes du ballon rond. Mais comme certains d’entre eux, celui que l’on surnommait le Bombardier de la nation s’en est allé.

Pour son 75e anniversaire en novembre dernier, son épouse Uschi avait évoqué la maladie d’Alzheimer qui a frappé son époux. "Il est presque 24 heures sur 24 au lit, il n’a plus que de rares moments d’éveil", affirmait-elle, "c’est beau lorsqu’il ouvre un peu les yeux. Parfois, il arrive à faire oui ou non en bougeant un cil […] il est calme et paisible, je crois qu’il ne souffre pas."

Quatre Bundesliga, quatre Coupes d’Allemagne, trois Coupes des champions, mais aussi une Coupe du monde et un Euro : Gerd Müller n’a cessé de gagner durant ses 17 années dans le milieu du football professionnel, entre 1964 et 1981. C’est surtout au Bayern Munich, entre 1964 et 1979, que le buteur s’est forgé le statut de joueur d’exception.

"Je suis convaincu que les gens parleront encore de lui dans cent ans", avait lancé en novembre 2020 son grand ami Franz Beckenbauer, avec qui il fut champion du monde en 1974 et trois fois champion d’Europe des clubs de 1974 à 1976.

Müller a été le meilleur buteur de 18 compétitions différentes, il a marqué 566 fois en 607 matchs avec le Bayern. Il a aussi inscrit 68 buts en 62 matchs pour la Mannschaft avec qui il a remporté la Coupe du monde en 1974 après un titre européen en 1972. C’est lui qui avait marqué le but décisif face aux Pays-Bas (2-1) pour gagner le Mondial en Allemagne.

Après le Mondial de 1974, Gerd Müller avait décidé à 28 ans seulement de mettre un terme à sa carrière internationale, estimant qu’un titre de champion du monde lui offrait la plus belle des sorties. Mais il continua de faire le bonheur du Bayern Munich jusqu’en 1979, avant une dernière aventure aux États-Unis (1979-1981), où il joua sous le maillot de Fort Lauderdale.

"Le meilleur avant-centre de tous les temps"

La saison dernière, le nom du Ballon d’Or de 1970 est souvent revenu pour évoquer la comparaison avec Robert Lewandowski. Le Polonais du Bayern a battu son record de 40 buts en une seule saison de Bundesliga, établi en 1971-1972.

"Robert est un grand attaquant, mais il n’a pas marqué de buts comme Gerd, avec son tibia, sa poitrine ou son genou", a commenté son ami et ex-coéquipier Uli Hoeness au Münchner Merkur. "Gerd se moquait bien de la façon dont il avait rentré le ballon, il devait juste le faire."

Pour Karl-Heinz Rummenigge, l’actuel patron du Bayern, "Gerd Müller est le meilleur avant-centre de tous les temps". "Un attaquant comme nous n’en verrons plus jamais dans le football moderne", ajoutait Joachim Löw, l’ex-sélectionneur de la Mannschaft.

S. Ha.