Le meilleur transfert de l’été pourrait s’appeler Dragus

Le Standard a passé la seconde sur le marché des transferts avec, notamment, les arrivées à venir de Daouda Peeters et Hamza Rafia. Mais son meilleur renfort de l’été était peut-être déjà dans son noyau : Denis Dragus. Depuis qu’il est revenu de son prêt à Crotone, le Roumain, aux qualités louées par tous, n’est clairement plus le même. Après avoir marqué un premier but, certes inutile, face à l’Antwerp dimanche dernier, l’ailier de 22 ans a, cette fois, changé la face de la rencontre en entrant au jeu en début de deuxième période. Son assist pour Joao Klauss, avec qui il a développé une belle complémentarité, est un modèle de jeu vertical et… collectif. Le comble pour un joueur qui était qualifié - à raison - d’individualiste. Mais ça, c’était avant. Le nouveau Denis Dragus, mieux dans sa peau et mis en confiance par les mots de Mbaye Leye, est un autre joueur. Plus efficace. Et aussi plus décisif. Reste désormais à passer l’étape la plus importante dans sa jeune carrière : celle de la régularité. S’il y parvient, il sera sans nul doute l’un des hommes à suivre cette saison.