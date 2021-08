Le sauveur

Bodart : "Je savais où il allait tirer son penalty"

Anvers. "C’est notre héros." En une phrase, Samuel Bastien a résumé le sentiment du vestiaire liégeois envers Arnaud Bodart, qui a arrêté le penalty de Raphael Holzhauser à la 71e minute de jeu. Un arrêt important qu’on pourrait qualifier de prémédité puisque le gardien liégeois avait bien analysé les antécédents de l’Autrichien, qui avait tiré ses 5 derniers penaltys du même côté.

"Oui, je le savais", souriait le portier liégeois au micro d’Eleven. "On regarde toujours ce genre de statistiques avant les matchs mais ça reste du 50/50, au final. Il faut aussi une part de chance et elle nous a bien aidés."

Avec 5 penaltys arrêtés sur 14, Bodart s’impose petit à petit comme un spécialiste dans le domaine. "Il ne faut pas le dire trop fort, se marre-t-il. L’important ce dimanche, ce sont surtout les trois points. On a souffert mais on a gagné." Et le portier liégeois n’y est pas étranger. M.J.