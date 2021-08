Les 400 ans de Saint-Loup, chef-d’œuvre baroque

Profitez de l’exposition des 400 ans de la magnifique église Saint-Loup de Namur pour la visiter. C’est une église baroque construite pour les Jésuites et une des plus belles églises de Belgique. On y admire d’abord sa belle unité, sa façade, ses alignements dans la nef de colonnes annelées en marbre, ses voûtes splendides sculptées dans le tuffeau légèrement jaune de Maastricht (un nettoyage complet dans les années1980 lui a rendu sa splendeur après avoir été pendant des décennies noirci par les fumées des bougies).

On admire encore la richesse des autels et la beauté du sol dans le chœur, le banc de communion et les dix confessionnaux entièrement sculptés dans le chêne avec une fantaisie éloignée des règles pudibondes des Jésuites.

L’église était à l’origine ornée d’une série d’une trentaine de tableaux peints par Jacques Nicolaï (1603-1678) dans les années 1650. Il était le peintre namurois le plus célèbre de son époque et se forma entre autres à Anvers dans l’entourage direct de Rubens (mort en 1640). Ses tableaux de Saint-Loup ont été depuis dispersés, mais on peut revoir cette année leurs reproductions à l’identique replacées à l’église, grâce à l’Irpa.

L’église Saint-Loup est celle qu’admirait Baudelaire, qui écrivait : "Merveille sinistre et galante, Saint-Loup diffère de tout ce que j ’ ai vu des Jé suites. L ’int érieur d ’ un catafalque brod é de noir, de rose et d ’ argent. Confessionnaux, tous d ’ un style vari é , fin, subtil, baroque. Saint-Loup est un terrible catafalque. " C’est en sortant de cette église en 1866 en compagnie de Rops qu’il subit une attaque cérébrale qui le mena à la mort.

L’église fête ses 400 ans (les travaux débutèrent en 1621 pour le compte des Jésuites) avec une riche exposition, dans l’église même, de la société archéologique de Namur, racontant son histoire, son architecture, et permettant de découvrir ses trésors cachés. Avec nombre de documents, d’objets sacrés (ciboires, bougeoirs, chasubles) et la possibilité d’explorer la sacristie et les "arrières" de l’église.

Un chef-d’œuvre de Peter Huyssens

Saint-Loup est un chef-d’œuvre de Peter Huyssens (1577-1637), l’architecte-jésuite qui construisit aussi les magnifiques églises baroques de Saint-Charles-Borromée à Anvers, Sainte-Walburge à Bruges, des Jésuites à Maastricht et fit les plans de celle du Béguinage à Malines.

Celle de Namur était destinée aux Jésuites et fut d’abord dédiée à saint Ignace. Il fallut 24 ans pour l’achever et son prix fut, dit-on, pharamineux (580 000 florins d’or). Peter Huyssens était connu pour largement dépasser ses budgets et s’éloigner de la règle de frugalité des Jésuites. Il dut revoir à la baisse ses ambitions à Namur : le pavement de la nef a été simplifié, comme les sculptures des voûtes des nefs latérales.

Les Jésuites étaient implantés dans nos régions depuis 1542 et avaient déjà créé une première école (leur spécificité) à Namur en 1610. Mais, accusée de troubles au sein de l’Église catholique, la Compagnie de Jésus fut abolie par le pape Clément XIV en 1773 et ne fut rétablie que 41 ans plus tard en 1814 par le pape Pie VII.

Privée des Jésuites, l’église de Namur devenait disponible et fut reprise en 1777 par la paroisse de Saint-Loup, qui y amena, outre son patronyme, des objets qu’on y retrouve encore, comme le baptistère du XIIe siècle. C’est aussi dans cet interrègne que les tableaux de Jacques Nicolaï furent dispersés, plusieurs aboutissant à la cathédrale Saint-Aubain de Namur.

Guy Duplat