Les chefs-d’œuvre des Olmèques

Guy Duplat Envoyé spécial à Paris

Si les grandes civilisations maya, aztèque ou inca ont bénéficié de larges expositions en Europe, celle des Olmèques reste plus méconnue. À tort, car elle fut la civilisation-mère et ses sculptures de pierre sont extraordinaires.

Le visiteur de l’exposition qui lui est consacrée à Paris, au musée du Quai Branly, le voit d’emblée en étant accueilli par une splendide sculpture. Deux enfants l’ont découverte, en 1965 seulement, dans un village de Las Limas dans le golfe du Mexique, là où fleurit cette riche civilisation entre 1600 et 400 avant J.-C. On y voit, finement sculpté dans le jade, un personnage à la tête légèrement déformée et ornée de nombreuses scarifications ou peintures corporelles. Il est assis et tient dans ses bras comme un enfant endormi, mais aux traits curieux ; il a un corps flasque et une ouverture en V au sommet du crâne. Le corps flasque symbolisait les dieux associés au maïs et à la pluie. L’homme était sans doute un prêtre portant vers l’avant cet enfant : un bébé-jaguar.

Cette seule pièce suffit déjà à démontrer la haute civilisation que connurent les Olmèques bien avant celles des Mayas ou des Aztèques. Elle s’épanouit dans la plaine côtière au sud des États actuels de Veracruz et de Tabasco. Le nom "olmèque" vient du mot "Olmán" (pays du caoutchouc). Les 1 200 ans de leur "règne" marquèrent les débuts de la vie villageoise et de l’urbanisation citadine, la mise au point de premiers calendriers et d’une écriture encore mystérieuse pour nous. On y vit apparaître des sociétés complexes et les architectes des premiers grands centres cérémoniels, dont la première pyramide d’Amérique, de 30 m de haut, sur le site de La Venta, dressée vers 800 avant l’ère chrétienne.

Tête monumentale

L’exposition dévoile l’ampleur de cette civilisation et son influence au-delà de ses frontières avec plus de 300 pièces, certaines très lourdes (20 tonnes au total), souvent sorties pour la première fois du Mexique et qui ont nécessité cinq vols cargo vers Paris !

On découvre aussi une des têtes monumentales qui ont fait la réputation des sculpteurs olmèques : sculptées dans de larges blocs de pierre extraits et importés de lointains volcans, avec de grosses lèvres et un nez épaté, portant un casque ajusté sur la tête qui symbolisait peut-être le statut de dirigeant. Ces têtes, placées en des endroits stratégiques du centre cérémoniel, servaient à la fois à commémorer les précédents dirigeants et à reconnaître l’autorité de celui qui était au pouvoir.

La tête de San Lorenzo présentée à Paris, avec une hauteur de presque 1,8 m, est en fait la plus petite. Elle fut découverte en 1946 et est remarquable par la qualité de son exécution. Depuis la découverte d’une première tête colossale olmèque en 1862, dix-sept autres têtes ont été trouvées.

L’exposition parcourt les différents sites olmèques et les caractéristiques d’une civilisation qu’on continue à découvrir. Il y a actuellement 70 projets de fouilles archéologiques en cours.

Les Olmèques ne sculptaient pas uniquement des pierres monumentales. Ils travaillaient aussi de toutes petites pièces, comme cette belle offrande de 15 figurines humaines en jadéite et en serpentine, toutes différentes, découverte sur le site de la Venta.

La femme scarifiée

D’autres chefs-d’œuvre ont été prêtés pour cette expo. Comme Le lutteur, représenté assis, dans une attitude éminemment dynamique, avec la rotation de ses épaules et le mouvement de ses bras. Ou encore L’adolescent huastèque, un jeune homme nu, les épaules et le côté droit du corps recouverts de superbes motifs gravés probablement associés au culte du maïs et au dieu Quetzalcóatl (le serpent à plumes).

À la fin du parcours, on croirait voir une statue grecque classique avec La femme scarifiée, sculpture en grès bien plus tardive, datant de 200 ans avant Jésus-Christ. Cette sculpture, brisée et incomplète, a été découverte en 2005 seulement dans la cité antique de Tamtoc, au nord de la plaine côtière du golfe. La délicate finition des formes laisse transparaître le corps de la jeune femme exhalant le souffle de la jeunesse et de la fécondité. La sculpture a été retrouvée au fond d’une source, où elle avait été déposée comme offrande dans un large réceptacle en pierre. Les scarifications corporelles présentes sur les cuisses, les épaules et une partie de la poitrine sont organisées en forme de bandes et de losanges.

Les Olmèques, musée du Quai Branly, Paris, jusqu’au 3 octobre. Infos : www.quaibranly.fr.