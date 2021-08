Paul Huybrechts, le maître des Monnaies

La société archéologique de Namur , qui possède la seconde plus importante collection numismatique de Belgique, est aussi à l’origine de l’expo consacrée à Paul Huybrechts dans le bâtiment des Archives de l’État à Namur. Sculpteur et graveur, il vient de fêter ses 70 ans. Si son nom reste peu connu du grand public, son travail par contre a été vu par tous, puisqu’il a durant 50 ans été un des très rares et des meilleurs graveurs de médailles, pièces de monnaie, timbres-poste et montres-goussets (pour Patek Philippe et Vacheron Constantin), le seul graveur belge vivant capable de maîtriser la taille directe sur acier. Il a travaillé avec 47 pays et organisé de nombreux workshops. Il parvient à graver des différences jusqu’à quelques centièmes de millimètre ! La pièce de 20 FB avec les rois Baudouin et Albert était de lui, comme de très nombreuses pièces de collections, telles celle de 50 Écus créée pour la présidence belge du Conseil européen en 1994 ou celle de 250 FB, émise lors du mariage de Philippe et Mathilde (la Reine qui patronne d’ailleurs cette exposition namuroise). Il estime aujourd’hui qu’il y a dans le monde près de 600 millions de pièces et médailles gravées par lui ! Il a réalisé nombre de médailles pour des événements culturels (comme Europalia Mexique), réalisé des chevalières pour les cardinaux romains, etc. Il est sans doute le seul à réussir à marier le bronze et l’émail. L’exposition qui fait découvrir tout un monde ira ensuite à Louvain, la ville où Paul Huybrechts est né en 1951. G.Dt

Paul Huybrechts, jusqu’au 27 août, aux Archives de l’État à Namur, du mardi au vendredi. Infos : www.lasan.be.