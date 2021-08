Ligue 1 Les étoiles du PSG prêtes à briller

En prélude au succès (4-2) du PSG contre Strasbourg et Matz Sels, le club de la capitale a présenté en grande pompe ses cinq recrues. Tour à tour, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Messi ont été ovationnés par le public du Parc des Princes. "Nous avons une très grande équipe pour gagner", a lancé Sergio Ramos, au micro du stade. "Nous travaillons et nous allons essayer de faire une grande saison." Leo Messi a lui aussi pris la parole, sous la clameur du public parisien. "C’était une semaine très spéciale pour moi", a débuté Messi. "Je veux remercier tous les supporters pour l’accueil à Paris. C’est vrai que c’était incroyable, je me sens très heureux d’être ici, de cette nouvelle étape dans ma carrière. J’espère qu’on pourra tous ensemble profiter et faire une grande année." Hakimi et Wijnaldum ont déjà joué, mais les trois autres ne sont pas encore prêts.S.Ha.