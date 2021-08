Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Expo 71 artistes, dont Geluck et Kroll, sont à la Galerie Liehrmann jusqu’au 19 septembre.

L’Œuf, la Vie et "l’Art Cherche"

Il y aurait mille choses à dire sur l’œuf… Symbole de vie, mystère des origines… Le monde n’est-il pas né à partir d’un œuf d’après les Celtes, Grecs, Égyptiens, Phéniciens, Tibétains, Hindous, Chinois… ?

Objet de fascination intemporelle, l’œuf d’autruche, s’il évoque quasi instantanément l’orfèvre Fabergé et ses précieux œufs surprise, porte en lui une riche histoire faite d’usages multiples, de croyances et d’expressions artistiques… Aux utilisations domestiques dont on retrouve trace notamment au néolithique, s’ajoute l’ornementation ancestrale des coquilles entières : en Afrique du Nord, durant la période punique, des œufs d’autruche devenaient le support de dessins gravés à la pointe ou au ciseau.

C’est à l’écart des modes, de l’hermétisme et des différends artistiques que Dany Liehrmann inscrit depuis 1988 sa démarche de galeriste. Au fil des accrochages, la confiance s’est confirmée entre la galeriste et les artistes tout autant que le public et les amateurs d’art.

En vente pour la bonne cause

La galerie a régulièrement présenté des accrochages thématiques, source de créations renouvelées qu’elle propose aux artistes - l’eau, le chat, la sphère, l’autoportrait, le cœur, le miroir, l’arbre, le cinéma, la souris et le jouet. "La colonne vertébrale de mes expositions, c’est d’abord et avant tout l’émotion. Celle qui naît d’une découverte aboutissant au partage. Celle aussi qui éclôt entre le public, l’acquéreur et l’artiste", confie ainsi Dany Liehrmann.

Et l’émotion sera bien présente pour l’ouverture de la nouvelle saison avec cette exposition nommée L’Œuf, la Vie et l’Art Cherche, titre évocateur du soutien que la vente des œuvres apportera à la recherche cancérologique menée par la Fondation Léon Fredericq.

Parce que l’art est à la fois don de soi et source permanente de réflexion, les artistes sont nombreux à avoir accepté de travailler sur ce support, au point d’un inédit parrainage : des artistes fidèles à la galerie invitant d’autres à les rejoindre. Ils sont ainsi 71 à présenter leurs œuvres : en tout 100 œufs originaux, sertis, peints, gravés, sculptés, dessinés… et même en lévitation grâce à l’intervention de Clément Kerstenne et Philippe Bougard, magiciens inventeurs de Levita, une mystérieuse boîte aux pouvoirs novateurs présentée pour la première fois au public : spectacle garanti !

Proposées à la vente entre 300 et 15 000 euros, les œuvres feront le bonheur des collectionneurs, esthètes et amateurs d’art tout en répondant aux besoins financiers de la Fondation Léon Fredericq engagée dans la recherche médicale et biomédicale.

"Le résultat est magnifique", se réjouit Dany Liehrmann en soulignant notamment les participations de Philippe Geluck, Pierre Kroll, Elvis Pompilio, Jacques Charlier, Harry Fayt…J.-M. C.

L’exposition est accessible du mercredi au samedi de 13 à 18 h 30, le dimanche de 11 à 13 h et sur rendez-vous. www.galerie-liehrmann.be. Galerie Liehrman, 4, bd Piercot à Liège. Tel : 04/223.58.93.