Non, recevoir du sang d’une personne vaccinée contre le Covid-19 ne représente pas un risque pour la santé

Ne pas donner si VACCINÉ Covid". Telle est la légende d’une publication postée sur Facebook par le groupe Bon Sens Belgique en réaction à la campagne de don de sang lancée cet été dans tout le pays. Avec près de 4 000 abonnés, cette association qui prône "la défense des intérêts spécifiques des citoyens face aux mesures coercitives et liberticides", a fait du refus de la vaccination contre le Covid-19 son cheval de bataille.

Bon Sens Belgique n’est pas le seul groupe à avancer un tel argument. D’autres messages portant sur les risques liés à une transfusion sanguine post-vaccination ont été partagés sur les réseaux sociaux en Belgique (ici ou là) ou en France, notamment dans une vidéo vue plus de 84 000 fois.

Le vaccin se retrouve-t-il dans le sang ? C’est faux

Pour la communauté scientifique, la réponse à cette question laisse peu de place au doute : "L e vaccin contre le Covid-19 n’est pas directement injecté dans le sang ", insiste Muriel Moser, épidémiologiste à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), que ce soit pour les vaccins à ARN messager (des laboratoires Moderna et Pfizer) ou ceux à adénovirus (AstraZeneca et Johnson & Johnson). "Un vaccin est injecté dans le muscle d’une personne, et non dans son sang. De là, il est capturé par des cellules du système immunitaire qui migrent vers le ganglion le plus proche. C’est là que se fait la réponse immunitaire, qui va générer des anticorps spécifiques de la protéine Spike."

La protéine virale dite "Spike" est la clé d’entrée du virus dans nos cellules. Le vaccin permet aux anticorps de la reconnaître pour l’empêcher de contaminer les autres cellules du corps. "Ce n’est pas la protéine virale, son ARN messager ou l’adénovirus qui sont présents dans le sang, mais la réaction immunitaire, via les anticorps, qui circulent dans les flux et les vaisseaux sanguins", précise Muriel Moser.

Dans le cadre de la transfusion sanguine d’une personne vaccinée, les anticorps, eux, sont donc bel et bien transmis au receveur. "Ils sont présents en quantité infime dans le sang", explique Michel Moutschen, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Liège "n’offrant ainsi qu’une petite protection".

Pourquoi faut-il respecter un délai entre l’injection du vaccin et le don du sang en Belgique ?

"Ce délai est nécessaire pour observer s’il y a une réaction au vaccin", avance Élisabeth Dubois, responsable médicale du Service du sang à la Croix-Rouge belge (CRB). Le Service du Sang de la CRB mentionne sur son site que, suite à une vaccination contre le Covid-19, un délai de deux jours doit être observé "si l’on est en bonne santé", et de sept jours si des symptômes apparaissent immédiatement après l’injection. Ces deux sursis ont été fixés par l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) suivant une double logique : la protection du donneur et celle du receveur.

Le donneur, d’abord, car "bien que bénigne, nous avons considéré que pour une personne qui aurait eu une réaction immédiate à la vaccination telle qu’une fièvre ou un malaise, ce n’était pas le bon moment pour donner son sang", souligne Élisabeth Dubois.

La Croix-Rouge belge précise par ailleurs que le don de sang ne compromet pas la quantité d’anticorps, les donneurs seront "toujours protégés contre une éventuelle infection au coronavirus."

Concernant le receveur, l’AFMPS préfère, par précaution, écarter tout risque d’une autre contamination virale ou bactérienne, préexistante à l’administration du vaccin : "Avoir de la fièvre peut révéler une maladie infectieuse sous-jacente ou un phénomène d’une autre nature qu’une réaction au vaccin", indique le professeur Michel Moutschen. "Compte tenu de la probabilité non négligeable d’avoir de la fièvre dans les 48 heures à la suite d’une vaccination contre le Covid-19, la Belgique applique donc ce principe de base", ajoute le chef du service d’infectiologie du CHU de Liège. Principe qui figurait dans la liste des contre-indications à un don du sang, bien avant l’arrivée des vaccins contre le Covid-19.

Cette précaution vise, enfin, à éviter le gaspillage. Dans le doute, "si un donneur nous informe d’une fièvre suite à un don du sang, on doit bloquer la poche de sang", note Élisabeth Dubois, anéantissant donc ce produit sanguin.

Respecter un délai entre vaccination et don du sang n’est pas le propre des vaccins contre le Covid-19

Ce n’est pas le cas de vaccins contre le Covid-19, mais d’autres vaccins, dits "vivants", reposent bien sur l’inoculation d’un morceau de virus vivant dans le corps. Dans ces cas-là, "les patients vont réellement contracter une maladie virale de façon bénigne", explique le professeur Michel Moutschen. Pour ces vaccins "à virus atténué", tels que celui contre la fièvre jaune par exemple, plusieurs semaines doivent être observées avant de pouvoir donner son sang. Cela en raison de la potentielle dangerosité pour des personnes immunodéprimées transfusées qui ne développeraient pas suffisamment d’anticorps à cause d’une immunité nulle. Mais "ces vaccins sont fondamentalement différents de ceux contre le Covid-19", insiste le professeur de l’Université de Liège.

Quid de la France qui n’a pas imposé de délai entre une vaccination contre le Covid-19 et un don du sang ?

Le 23 juillet dernier, l’Établissement français du sang a rappelé "qu’il était possible de donner son sang après une injection de vaccin contre le Covid-19, sans aucun délai d’ajournement". Pour Élisabeth Dubois de la Croix-Rouge, "le choix de la France est tout à fait valable. En Belgique, nous avons simplement décidé d’appliquer un critère médical supplémentaire de sécurité pour observer une éventuelle réaction immédiate au vaccin".

En revanche, et afin d’éviter tout risque de contamination, la France comme la Belgique ont décidé d’interdire à toute personne présentant des symptômes du Covid-19, de donner son sang, et ce, en respectant des délais allant de 14 à 28 jours selon les cas.Romane Bonnemé