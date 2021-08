Ouverture du parcours "Bruxelles en fleurs" dans le centre-ville

Sur la place Église Saint-Nicolas, les cloches sonnent 11 h. Touristes et Bruxellois sont déjà nombreux à profiter d’un dimanche ensoleillé, interpellés pour certains par un nouveau venu. Un "arbre solitaire" trône fièrement à côté de l’église. Les passants prennent la pose devant l’œuvre décorée de fleurs d’Anne Guns. Quelques mètres plus loin, ce sont les balcons de l’hôtel de ville sur la Grand-Place qui sont fleuris.

Depuis hier et jusqu’au dimanche 5 septembre, le parcours Bruxelles en fleurs colore le centre-ville de la capitale. Le traditionnel tapis de fleurs étant reporté en août 2022, les organisateurs de l’événement ont opté cette année pour une balade en extérieur d’une demi-heure environ, accessible durant trois semaines. L’occasion pour les touristes comme pour les riverains de profiter du soleil dans les rues bruxelloises. La Ville de Bruxelles espère en effet rendre son centre plus attractif, dans le respect des règles sanitaires.

"Pour le week-end inaugural, nous travaillons avec plusieurs fleuristes renommés pour décorer de fleurs et de plantes fraîches différentes parties du parcours autour de la Grand-Place", détaille Pieter Toebaert, directeur général des Floralies gantoises Floraliën. "Ce sera un joli clin d’œil aux œuvres d’art florales de Flowertime, l’évènement floral biennal qui se tient à l’hôtel de ville en alternance avec le tapis de fleurs."

"Qu’est-ce qui se passe ? Il y a un événement qui se prépare ?" Rue de l’Étuve, les badauds s’interrogent. Certains sortent leur appareil photo, d’autres observent un instant les fleuristes occupés sur leur échelle. Hier matin, certaines des seize étapes du parcours étaient encore en construction, dont l’arche décorée de Samantha Authelet.

"De la lumière, de la joie et des couleurs en ville"

D’autres, comme l’arche enchantée de la place Agora, ont été installées il y a quelques jours déjà. "On voulait remettre de la lumière, de la joie et des couleurs en ville parce qu’après cette période compliquée de restrictions sanitaires, les gens ont besoin d’évasion", expliquent les artistes Marc Noël et Sofia Tavares. "On a dû travailler avec des fleurs artificielles parce qu’il faut que la structure tienne trois semaines mais on a imaginé un trompe-l’œil et les premiers retours sont très positifs." Le duo de fleuristes suscite même déjà des vocations : "Une jeune fille avec un pied dans le plâtre nous a demandé si elle pouvait placer une fleur dans la structure !"

Le Manneken-Pis a lui aussi eu droit a des bouquets, imaginés par la fleuriste bruxelloise Ness Paternoster de Boeket de fleurs. "C’est mon rêve depuis longtemps de pouvoir décorer l’espace du Manneken-Pis ! Je suis une éco-fleuriste, tant dans la technique que dans le choix des matériaux et des plantes. Ainsi, toutes les fleurs que j’utilise sont belges. C’était contraignant car l’espace est assez petit et il fallait laisser de la place pour pouvoir habiller Manneken-Pis mais je suis contente du résultat et épatée que les fleurs soient encore nickel malgré le soleil !"

Le point de départ de la balade florale se trouve dans la cour intérieure de l’hôtel de ville, où se trouve une œuvre en hommage aux victimes des inondations, réalisée par des élèves du département d’horticulture de l’Institut Scheppers de Wetteren.Sarra El Massaoudi