Tennis

Montréal - WTA - 1 835 490 $

3e tour : Jessica Pegula (USA) bat Danielle Collins (USA) 6-4, 3-6, 7-5

Quarts de finale : Aryna Sabalenka (Blr/n°1) bat Victoria Azarenka (Blr/n°8) 6-2, 6-4 ; Karolína Plísková (Tch/n°4) bat Sara Sorribes (Esp) 6-4, 6-0 ; Camila Giorgi (Ita) bat Cori Gauff (USA/n°15) 6-4, 7-6 (7/2) ; Jessica Pegula (USA) bat Ons Jabeur (Tun/n°13) 1-6, 7-6 (7/4), 6-0.Demi-finales : Karolína Plísková (Tch/n°4) bat Aryna Sabalenka (Blr/n°1) 6-3, 6-4; Camila Giorgi (Ita) bat Jessica Pegula (USA) 6-3, 3-6, 6-1

Toronto - ATP - 3 487 915 $

Quarts de finale : Daniil Medvedev (Rus/n°1) bat Hubert Hurkacz (Pol/n°7) 2-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5) ; John Isner (USA) bat Gaël Monfils (Fra/n°11) 7-6 (7/5), 6-4 ; Stefanos Tsitsipas (Grè/n°3) bat Casper Ruud (Nor/n°6) 6-1, 6-4 ; Reilly Opelka (USA) bat Roberto Bautista (Esp/n°10) 6-3, 7-6 (7/1). Demi-finales : Daniil Medvedev (Rus/n°1) bat John Isner (USA) 6-2, 6-2 Reilly Opelka (USA) bat Stefanos Tsitsipas (Grè/n°3) 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 6-4.

Pas de finale pour Gillé et Vliegen

Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, n’ont pu réussir l’exploit de se qualifier pour la première finale en double d’un tournoi ATP Masters 1000 de leur carrière. La paire belge de Coupe Davis s’est en effet arrêtée en demi-finales à Toronto, une épreuve sur surface dure dotée de 3 487 915 dollars, samedi. Sander Gillé (ATP 35 en double) et Joran Vliegen (ATP 34 en double) ont dû baisser pavillon devant l’une des trois meilleures paires au monde formée par l’Américain Rajeev Ram (ATP 10 en double) et le Britannique Joe Salisbury (ATP 9 en double), finalistes à l’Open d’Australie en février. Le score: 6-3, 7-5 en 1 heure et 18 minutes de jeu.

Les Belges avaient réussi une belle performance en quarts de finale en écartant les Colombiens Juan Sebastian Cabal (ATP 7 en double) et Robert Farah (ATP 6 en double), têtes de série n°2.