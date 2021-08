Thierry Neuville : "Je ne pouvais pas rêver mieux"

Entretien Olivier de Wilde

Thierry Neuville était évidemment on ne peut plus heureux après s’être imposé devant ses supporters.

Thierry, ce succès chez vous est-il le plus beau de votre carrière ?

Au niveau émotionnel, cela restera certainement l’un des meilleurs moments de ma vie. Gagner ici devant mes supporters, dans une ambiance de fou, je ne pouvais pas rêver mieux. Maintenant sur le plan sportif, j’ai eu de plus grandes victoires. Ici il n’y a pas eu de réelle bagarre, je termine avec plus de trente secondes d’avance alors que parfois cela s’est joué à la seconde dans la dernière face à Ogier.

Vous n’avez réellement jamais roulé à fond ?

C’est mon sentiment. J’aurais pu attaquer plus s’il le fallait. Cela a été une course de gestion. Je devais éviter les pièges, les crevaisons. Disons qu’au maximum, j’ai dû rouler une ou deux spéciales à 98 %.

Vous faites une bonne opération en revenant à la deuxième place du championnat, à égalité avec Evans, à 38 points du leader Seb Ogier.

Oui, j’ai d’ailleurs remercié Kalle Rovanpera d’avoir pris la 3e place à Elfyn et des points à Seb. Je reprends 14 unités, c’est mieux qu’espéré. Il m’en reste 38 de retard, cela aurait pu être 35 s’il y avait eu une consigne en Estonie… Il reste 4 rallyes et 120 points à distribuer. C’est donc jouable. Je vais continuer à me battre pour mettre la pression sur Ogier. Et chez les constructeurs, Hyundai revient à 41 points de Toyota.