Thierry Neuville, prophète en son pays

On n’aurait franchement pas pu rêver mieux pour cette première du WRC en Belgique. Du soleil, des gradins quasi combles et une foule en délire pour célébrer le triomphe à domicile (il réside à Monaco, mais il a grandi à Saint-Vith où habitent toujours ses parents) de Thierry Neuville.

"Quand j’ai descendu le Raidillon et que j’ai vu les gens debout, agiter les drapeaux, actionner les klaxons dans les gradins de la piste de rallycross, j’ai ressenti une forte émotion, avouait le héros du jour. J’avais quand même encore quelques virages à négocier et quelques points bonus à grappiller, alors je suis resté concentré."

Succès mondial pour Wydaeghe

Mais dès la ligne franchie, le vainqueur a lancé sa Hyundai dans une série de donuts, des toupies fumantes dans un nuage à l’odeur de gomme brûlée, puis il a rejoint le dernier contrôle où l’attendaient quelques proches. Il est monté sur le toit de sa Hyundai, a lancé son bras vers le ciel puis a levé la main de son jeune équipier Martijn Wydaeghe dont c’est le premier succès mondial.

"Je suis soulagé, très heureux pour moi mais aussi pour les fans, la Belgique ; on espérait et attendait tous ce grand moment, depuis l’annonce du WRC à Ypres", commentait un Neuville prophète en son pays.

Ovationné dans l’arène par des milliers de supporters scandant son prénom, notre quintuple vice-champion du monde a ensuite savouré, la main sur le cœur, l’hymne national belge. Il en a même repris quelques paroles. Avant de recevoir son trophée par le plus grand pilote belge de tous les temps, Monsieur Jacky Ickx, lui aussi fort applaudi lors de son entrée dans l’Arena de Francorchamps.

"Je connais Jacky depuis une dizaine d’années, nous confia plus tard la star du week-end. Il m’envoie souvent des messages. C’est un grand fan de rallye. Hier soir, il m’a envoyé un SMS pour me dire que c’est lui qui remettait la coupe au vainqueur et qu’il comptait bien que ce soit moi."

Pas trop de risques

Et Thierry a été fidèle au rendez-vous. Comme il l’avait fait lors des deux premiers jours dans la région d’Ypres, il n’a pas pris trop de risques pour éviter de commettre une faute ou de crever.

"On a parfaitement géré ce rallye avec Martijn qui a fait de l’excellent job. C’est vrai qu’on était les favoris, mais il fallait encore assumer notre rôle jusqu’au bout. Il y avait pas mal de pression, d’attentes de Hyundai, de la presse, des fans. Mais je n’ai pas craqué et j’ai délivré, en gardant toujours une petite marge de sécurité. Notamment dans la dernière spéciale où j’avais été averti que Loubet avait crevé et dû changer une roue. Je ne voulais pas risquer de tout perdre pour aller chercher les cinq points bonus. On avait tous trop besoin de cette victoire. Dès lors, j’ai lâché quelques secondes et perdu deux points. Mais ce n’est pas grave. J’en ai inscrit 28 et Seb Ogier seulement 14. Je réalise donc une bonne opération au championat du monde."

Il revient en effet au 2e rang à égalité de points avec Elfyn Evans, à 38 unités de Seb Ogier.

"Cette victoire va en amener d’autres cette année, vous allez voir."

Prochain rendez-vous en Grèce en septembre.

Olivier de Wilde