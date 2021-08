Un doublé frustrant pour Maziz

D 1 A Youssef Maziz aurait aimé un contexte différent pour ses premiers buts sous le maillot sérésien. Après un assist contre Malines, le Français, prêté par Metz, a ajouté un doublé dans sa besace, dont un magnifique coup franc direct sur le 1-0. Pas suffisant pour bousculer Ostende, qui a inversé la tendance en marquant deux buts dès l’entame de la seconde période et en tenant le coup à dix après l’exclusion d’Amade. "Même un match nul aurait été un bon résultat", soupire-t-il.

Pourtant, Maziz a réalisé une prestation XXL face aux Côtiers. Sur trois frappes tentées, il en a cadré deux, avec deux buts à la clé. Positionné comme milieu offensif, il est parvenu à distribuer le jeu à sa guise et s’est montré très précis (79 % de réussite) dans les passes à distance.

Là où il doit encore progresser, c’est dans les duels : seulement 7 gagnés sur 23. Mais cela ne viendra pas ternir le bilan de son match, malgré la défaite. "Je monte en puissance, oui. Quand je suis arrivé à Seraing, je n’avais que deux semaines de préparation avec Metz dans les jambes", nuance le Français de 23 ans. "C’est quand même frustrant pour moi de marquer ce doublé en voyant le résultat . Les deux buts bêtement encaissés en début de deuxième mi-temps, c’est de la naïveté. Ce n’est pas une excuse, mais le groupe est encore jeune. On en apprend tous les jours. Et à l’avenir, il ne faudra plus faire des entames médiocres comme celle-ci."

" Youssef comprend vite les choses "

Celui qui était moins en réussite, c’était Marius Mouandilmadji. L’attaquant tchadien a raté d’énormes occasions, surtout en première période. "Je suis très déçu de ma performance. Pour l’équipe, aussi. On n’a pas été dégueulasses dans notre jeu, mais on n’a pas su mettre les occasions au fond", explique-t-il.

Il a pourtant été le partenaire privilégié d’un Youssef Maziz en grande forme, avec 6 passes réceptionnées. "C’est un très bon joueur, avec une bonne vision du jeu. Ce n’est pas pour rien qu’il est placé comme milieu offensif. Il connaît mes mouvements et il comprend très vite les choses. Quand je pars en profondeur, je n’ai même pas besoin de l’appeler."

Romain Izzard