Un grand moment de sport auto belge

Un Belge vainqueur à Francorchamps d’une manche du Mondial des rallyes. On n’aurait même pas osé en rêver avant la crise du Covid-19. Et c’est devenu une réalité, ce dimanche, que nous avons pu vous faire vivre sur "DH Moteurs" en direct. Un grand moment d’émotions partagées avec un public en liesse, un grand moment de sport, une médaille d’or de plus, même si le rallye n’est pas encore une discipline olympique. Pendant trois jours, la Belgique motorisée a stressé, supporté, vibré pour notre quintuple vice-champion du monde. Le voir triompher dans cette arène du WRX sera certainement un des sommets de sa carrière et de la nôtre. On en avait la larme à l’œil. Pour provoquer de plus fortes émotions que cette victoire, Thierry Neuville devra devenir champion du monde. N’oublions pas non plus Martijn Wydaeghe qui décroche son premier succès mondial, qu’il n’aurait pas pu imaginer il y a huit mois. Et ayons une pensée pour Nicolas Gilsoul qui a fait lui aussi grandir notre n°2 mondial mais, surtout, pour Nathalie Maillet, la directrice du circuit de Spa-Francorchamps assassinée la nuit précédente. Un crime passionnel gâchant, hélas, cette fête nationale.