Un grand rêve qui se réalise pour Martijn Wydaeghe

Il est responsable à 50 % dans le succès de la Hyundai i20 no 11. En début d’année, Martijn Wydaeghe ne s’imaginait pas une seule seconde qu’il épaulerait Thierry Neuville en WRC cette année. Sept mois et huit rallyes plus tard, l’ancien copilote de Guillaume de Mévius réalise son rêve de gosse, lui qui est originaire de la région d’Ypres et emprunte les routes utilisées pour les spéciales du rallye pour faire son sport.

"Il me faudra plusieurs jours pour réaliser que j’ai gagné en WRC, dans mon pays qui plus est", souriait le gentil Martijn, porté en triomphe par Neuville et Andrea Adamo, le patron de Hyundai. "Ce n’est que lorsque nous avons passé la première épingle dans l’enceinte du circuit de Francorchamps que j’ai commencé à me dire que nous allions gagner. Je suis très ému. C’est une victoire très intelligente. Nous avons roulé à 95 % de notre potentiel pendant tout le rallye. Nous n’avons pas mis une roue de travers. Nous avons signé pas mal de podiums depuis le début de la saison mais il nous a toujours manqué quelque chose pour gagner. Au Kenya, nous aurions dû nous imposer mais on sait ce qui est arrivé."

Le devoir l’appelle

Copieusement aspergé de champagne par tous les protagonistes sur le podium, Martijn ne fêtera pas sa toute première victoire comme copilote en WRC en grande pompe. Le devoir l’appelle déjà. "Désormais, je vais rentrer chez moi, défaire ma valise et en refaire une sur le champ car nous allons bientôt faire des essais en vue de préparer l’Acropole", ajoute-t-il.

Martin Businaro