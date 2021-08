Un moulin à eau, savant dosage entre modes industriel et rural

Tout qui cherche à acquérir un bien immobilier émet généralement trois critères principaux : la localisation, la taille (en superficie ou en nombre de chambres) et le prix. À sa manière, Pierre Lorenzi, architecte diplômé de Saint-Luc à Liège, est l’exception qui confirme la règle, lui qui ne visait qu’un seul type de bien, à l’exclusion de tous les autres : un ancien moulin à eau. "Parce qu’ils sont généralement inscrits dans des sites magnifiques, voire insolites, explique-t-il, sans être pour autant loin de tout puisqu’ils devaient être accessibles par les habitants du village. Mais aussi parce que c’est dommage de laisser un tel patrimoine en désuétude et que le droit d’eau et de la force hydraulique lié depuis des lustres au moulin, à défaut de moudre du grain, peut créer de l’électricité." Ce qui ne pouvait qu’intéresser cet amoureux de la nature, respectueux de l’environnement.

"J’en ai regardé plusieurs, se souvient Pierre Lorenzi, parfois en trop mauvais état ou dont l’appareillage avait été abîmé, modifié, bazardé." En 2003, il tombe sur le moulin à eau de Hollogne-sur-Geer, entre Hannut et Waremme. "La localisation ne me convenait pas trop. J’étais du Condroz, habitué à ses vallons, mais je me suis fait à la Hesbaye, une campagne qui n’a pas été défigurée par l’industrie lourde, et dont les paysages et les villages sont protégés", précise-t-il. Car le moulin, lui, avait tout pour lui plaire : localisé en plaine et non dans une vallée humide ; appartenant à la même famille depuis trois générations ; amplifié par des bâtiments de ferme (grange, étables) ce qui augmentait la surface disponible ; et, surtout, "la roue à aubes, bien qu’arrêtée en 1948, n’avait pas été démontée. Elle était dans son jus : non restaurée."

"Une sorte de laboratoire, de postformation in situ"

L’installation a été relancée en 2007, se souvient Pierre Lorenzi, qui s’est chargé seul de sa remise en état et de sa transformation afin de produire de l’électricité. "À l’époque, c’était le seul moulin classé à le faire. C’était, pour moi, une sorte de laboratoire, une postformation in situ." Depuis, l’architecte qu’il est en a rénové deux pour compte de tiers et est souvent appelé pour des travaux similaires. "À l’oreille, je sais s’il y a un souci."

"Je me suis passionné pour les aspects historiques des lieux afin de connaître l’histoire du village, mais surtout pour ne pas faire d’erreurs lors des interventions." Et de son moulin, Pierre Lorenzi en connaît tous les détails : les premières traces (XIIIe siècle), le millésime officiel (1646), les premières cartes (1745), le voisinage aujourd’hui disparu (tour de garde, moulin à vent), le vocabulaire ("castral", "banal"), tout comme les expressions ("au four et au moulin", "au fil de l’eau"). Les travaux au moulin proprement dit, transformé en espace de réceptions, ont été terminés en 2009, la rénovation du logis attenant a été finalisée en 2011, celle des gîtes dans les étables en 2016.

De partout, on entend la roue tourner. "Ce n’est absolument pas dérangeant car c’est un bruit constant. Et puis, on n’entend que la roue puisqu’il n’y a plus de meule, sourit son plus grand fan. À l’origine, c’était un moulin réservoir. Le Geer offrant peu de débit, l’eau était accumulée pendant la nuit et la roue ne tournait que le matin. Aujourd’hui, elle tourne 24 heures sur 24, sans impact négatif sur la faune ou la flore". Pas plus que sur son emploi du temps : tout au plus doit-il, matin et soir, vérifier que rien n’obstrue les grilles du chenal.

Un bâtiment efficace

D’un strict point de vue architectural, Pierre Lorenzi a non seulement respecté l’esprit des lieux, mais aussi les matériaux et leur mise en œuvre. Par conviction, pas seulement parce que le site de même que le gros œuvre fermé sont classés. "Son classement a débouché sur beaucoup de discussions lors des réunions, des subsides pour les maçonneries et les châssis, mais la rénovation et les choix architecturaux ont été assez logiques, détaille-t-il. Un moulin est un bâtiment industriel construit par le meunier, autrement dit efficace, avec des murs pleins, bien faits (jusqu’à 1,20 mètre d’épaisseur côté rivière), sur une maçonnerie en moellons. Il a été construit pour durer : poutres et planchers en chêne pour le moulin et le corps de logis, en peuplier pour les étables. Du solide, pas du luxueux." Le résultat n’en est que plus chaleureux et agréable à vivre.

Charlotte Mikolajczak.