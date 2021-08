Une journée dans le Limbourg, sur les traces du loup

Reportage Jacques Hermans

Après le Covid et ses enfermements, la randonnée à pied ou à vélo connaît un nouvel engouement en Flandre. Pas besoin d’aller loin pour profiter de belles journées en pleine nature. C’est l’occasion de découvrir de jolis coins sous le ciel flamand. Pourquoi ne pas choisir une journée au vert dans le Limbourg ? C’est un vrai bonheur de marcher sous les frondaisons touffues de la forêt du Bosland. Cette forêt de 9 000 hectares invite au rêve, et pas seulement pour les enfants. Elle propose de belles et longues randonnées pleines de sensations.

Bosland avait lancé, il y a trois ans, l’initiative cycliste baptisée "Pédaler dans les arbres", une piste cyclable cheminant à travers les cimes, une expérience exceptionnelle à 360 degrés au cœur de la plus grande forêt de Flandre. Elle se situe dans le nord du Limbourg et s’étend sur les communes de Hechtel, Pelt, Peer et Lommel. Ce paradis pour les cyclistes, qui introduira sa candidature en septembre prochain en vue d’obtenir le label de "parc national" flamand, attire beaucoup de monde en raison de nombreux parcours fléchés qui contribuent largement à la réussite de votre échappée belle.

Le "ranger" du Bosland

Eddy Ulenaers, garde forestier à Hechtel-Eksel, travaille pour l’agence flamande Natuur&Bos. Il nous a donné rendez-vous de bonne heure dans son bureau en lisière de la forêt limbourgeoise. Ce "ranger", c’est l’appellation des gardes forestiers travaillant dans les parcs nationaux américains, règne sur la plus vaste des forêts de Flandre. "Autrefois, Bosland était une terre infertile et sablonneuse où ne poussait que de la bruyère", rappelle Eddy Ulenaers qui poursuit : "D’immenses étendues de sable à perte de vue, les tempêtes de sable y étaient d’ailleurs monnaie courante. Les habitants luttaient contre le sable omniprésent dans la plaine. Avec l’arrivée de l’activité minière au dix-neuvième siècle, des centaines de pins ont été plantées dans la région. Le bois de sapin devait servir à étayer les couloirs miniers. On peut dire que la forêt de pinèdes a soutenu littéralement l’économie limbourgeoise à cette époque", souligne le ranger limbourgeois. C’est l’époque où les terres infertiles de Campine étaient transformées en prés et prairies dotées, selon un modèle appliqué dans les pays voisins, d’un dispositif d’irrigation qui permettait d’exploiter ces terres. Bosland, qui possède des vestiges préhistoriques par ailleurs, compte aussi quatre moulins à eau et deux moulins à vent.

Loup, y es-tu ?

Eddy Ulenaers aime son métier. La région, heureusement, n’a pas souffert des récentes inondations. La rivière le plus proche, la Dommel, n’est pas sortie de son lit et la Meuse, qui coule beaucoup plus loin, ne représente pas de risque immédiat. "Les petits ruisseaux font l’objet d’un monitoring permanent", insiste à propos notre interlocuteur.

Le "ranger" du Bosland a une autre corde à son arc. C’est sans doute l’un des meilleurs connaisseurs de la faune présente dans le parc limbourgeois. Sa spécialité ? Le loup. Entre cohabitation et menace pour les éleveurs, la question fait débat en Flandre aussi. Le loup est une espèce protégée en Europe. Le mammifère a refait naturellement son apparition en Belgique il y a quelques années. Eddy Ulenaers le suit à la trace. Il se lève chaque matin à 5 heures pour suivre les déplacements de la meute. Les spécialistes savent désormais que la meute vit sur un territoire de 400 km2.

La meute dans le Limbourg compte actuellement neuf loups. Il y a Noella et August, les parents, et puis deux jeunes d’un an et ensuite cinq louveteaux. Des caméras ont été disposées à des endroits stratégiques afin de suivre la meute à la trace. Les excréments du loup sont collectés et conservés. M. Ulenaers sait où ils se trouvent mais la discrétion est de mise. "Nous effaçons même les traces de leurs pas pour que des personnes mal intentionnées ne puissent pas s’approcher de leur habitat. Il ne faut pas les déranger. Certains rêvent de les tuer", poursuit-il. Le retour dans nos contrées du loup, qui a marqué l’imaginaire collectif, indique surtout qu’il y a repris ses aises. D’où le questionnement qui porte sur sa cohabitation avec l’homme et son impact sur la nature.

Menace pour les éleveurs ?

Cela fait très longtemps qu’un loup n’avait plus foulé le sol de notre pays. "Les loups chassent surtout des chevreuils, de jeunes sangliers, des cerfs, des lièvres et des lapins, sporadiquement du petit bétail", assure Eddy Ulenaers.

Le garde forestier passe souvent pour la bête noire d’une situation qui peut vite dégénérer. "Quand je vais boire un verre au café de mon village, on me fait des reproches sur la présence du loup dans nos forêts", lance Eddy Ulenaers. Certains éleveurs veulent qu’on en finisse. "Nous avons notre plan loup", précise M. Ulenaers. La pose d’une clôture électrique constitue le meilleur moyen pour garder le loup à distance. "Les éleveurs le savent, ils peuvent demander des subsides pour la financer", insiste le ranger qui passe beaucoup de temps à dialoguer avec les plaignants.

Philosophe et à l’écoute des gens, il considère que l’empathie fait partie de la fonction. Il discute aussi avec les autorités locales, les associations, les étudiants. Il travaille à cette nécessaire cohabitation entre l’animal et les hommes. À ses yeux, le loup est aujourd’hui une richesse pour la nature. Pas facile de convaincre les agriculteurs et les éleveurs selon qui le loup constitue une menace permanente pour le bétail.