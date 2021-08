Vivement la suite pour Remco Evenepoel

Certes, ce n’était pas une épreuve World Tour et ses détracteurs ont directement bondi sur le niveau de ce Tour du Danemark. Mais il fallait parvenir à le gagner. Et Remco Evenepoel l’a fait, avec la manière, avec panache et son échappée victorieuse de vendredi. Avant de mettre les points sur les "i" en dominant le chrono final, samedi. Sur un parcours court, urbain et sinueux. "Pas le type de tracé que j’apprécie le plus, explique-t-il. Ce n’était pas un contre-la-montre idéal pour moi, mais je suis très heureux de l’avoir remporté. Cela a été juste, pour une petite seconde devant Soren Kragh Andersen, que j’avais pointé comme le favori. Gagner un chrono en tant que leader d’une course, c’est beau et cela conclut de belle manière une semaine magnifique."

Il a devancé au classement final l’ancien champion du monde Mads Perdersen (le Danois monte vraiment en puissance en vue du Mondial de Louvain) et Mike Teunissen. Rentré en Belgique en ayant plus que doublé le nombre de victoires décrochées cette saison (après son succès au contre-la-montre et au classement final du Tour de Belgique, il a décroché trois bouquets de vainqueur au Danemark), Remco Evenepoel a surtout fait le plein de confiance en vue de ses prochains objectifs.

Sur la bonne voie avant les grandes échéances

Lancée dans une saison floue pour son retour après sa grave chute subie il y a un an sur le Tour de Lombardie, la machine Remco Evenepoel n’a pas encore tourné à plein régime. Mais elle semble sur la bonne voie pour la dernière partie de la saison. "Je me sentais mieux que lors de mes derniers contre-la-montre, ajoute-t-il. Mon travail dur et ma patience commencent à payer. Cela me donne confiance pour la suite."

Il retrouvera le peloton à proximité de ses supporters, avec la Course du Raisin, à Overijse, qui vaudra particulièrement le détour, mais aussi la Brussels Cycling Classic. Ensuite, une autre course par étapes d’une semaine l’attend : le Benelux Tour. Il mettra alors le cap vers le Championnat d’Europe. Et sans doute vers le Mondial, avant de penser au Tour de Lombardie, sur lequel il a une sérieuse revanche à prendre.

Julien Gillebert