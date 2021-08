Le gouvernement wallon a placé le déploiement de l’économie circulaire au cœur de ses priorités, en faisant notamment de cette approche un élément clef de son plan de relance. Présentée au mois de février, la stratégie Circular Wallonia affiche une dizaine d’ambitions déclinées en une soixantaine de mesures. Parmi ces objectifs figurent, entre autres, la volonté de réduire d’un quart la demande en matières d’ici à 2030 (par rapport à 2013) ; de ramener la production d’ordures ménagères à moins de 100 kg par habitant/an au cours des cinq prochaines années et de diviser l’incinération de déchets par deux ; de faire passer de 22,5 kg/habitant à 20,5 kg/habitant les déchets des équipements électriques et électroniques au cours des cinq prochaines années ; d’augmenter de 20 % les emplois wallons contribuant directement et indirectement à l’économie circulaire d’ici à 2025…

Les entreprises de l’économie sociale et circulaire, membres de la Fédération Ressources, représentent quelque 2 300 emplois équivalents temps plein et occupent également de nombreux bénévoles. Les plus anciennes comme Terre ou Les Petits Riens sont actives dans le domaine de la "seconde main" depuis plus de 70 ans. Ces dernières années, le secteur s’est diversifié dans diverses activités notamment la réparation de produits électroménagers, l’upcycling ou la location d’équipements à usage occasionnel. Outre l’aspect environnemental bénéfique de ses activités, le secteur met également en avant sa plus-value sociale et sociétale via la formation et la réinsertion socioprofessionnelle de personnes en difficulté, ou encore le soutien de projets de développement dans les pays du Sud. G.T.