Allocution présidentielle

Joe Biden persiste et signe

En justifiant lundi sa décision de retirer les troupes américaines d’Afghanistan, Joe Biden a rappelé qu’elles étaient déployées pour combattre le terrorisme, et non pour bâtir une démocratie. S’il a admis que le dénouement l’avait surpris, il en a rejeté la faute sur les dirigeants afghans et leur armée, qui ne furent pas à la hauteur en dépit de ce que les États-Unis ont fait pour eux. "La seule chose que nous ne pouvions pas leur fournir, c’est la volonté de se battre pour leur avenir", a regretté le président américain. Joe Biden n’a guère manifesté d’empathie pour les Afghans qui se sentent abandonnés, se bornant à dire qu’il n’y a jamais eu de bon moment pour quitter l’Afghanistan. Il a refusé de répondre aux questions des journalistes. Ph. P.