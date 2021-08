Au cœur des prés salés de l’estuaire de l’Escaut

Reportage Jacques Hermans

En aval d’Anvers, sur la rive gauche de l’estuaire de l’Escaut, s’étend le Pays inondé de Saeftinghe qui évoque le nom de Willem van Saeftinghe, un frère convers de l’abbaye cistercienne Ter Doest sur les rives du fleuve au XIVe siècle. Des polders prospères y étaient cultivés par les moines et les riverains. Aujourd’hui, ces prés salés forment une magnifique réserve naturelle le long de l’Escaut occidental, cogérée par la Flandre et les Pays-Bas. Saeftinghe s’y étend sur 36 km², seule une petite partie se trouve en Flandre. Cette terre, à quelques encablures d’Anvers, incarne les zones estuariennes soumises à la dynamique sédimentaire. Les marées y dictent leurs lois. Le polder flamand concerne la partie autour du hameau Ouden Doel, proche du village fantôme de Doel, sur la rive gauche de l’Escaut.

Le pays noyé de Paul Willems

La terre noyée de Saeftinghe se trouve dans un estuaire, là où le sol demeure en dessous du niveau moyen de la mer. C’est dans l’estuaire que l’eau douce de l’Escaut rencontre l’eau salée de la mer du Nord. Il s’agit de la plus vaste étendue de marais salés en Europe de l’Ouest. L’écrivain anversois Paul Willems aimait beaucoup le pays noyé qui était celui de son enfance. Le fils de Marie Gevers écrivait que "par temps calme et légèrement brumeux on ne voit pas où cesse l’eau et où commence le ciel. Mais bientôt la marée descend, les prés salés émergent, l’eau glauque mêlée de limon et de sable creuse son lit et s’écoule dans l’estuaire en ruisseaux d’abord étroits comme des veines qui se cherchent, se rejoignent, forment de petits cours d’eau, deviennent fossés et puis rivières" .

Le pays noyé de l’Escaut, lui aussi, a connu des inondations meurtrières. Aux Pays-Bas, le raz-de-marée de 1953 a entraîné 1 835 morts, la noyade de centaines d’animaux et l’inondation de 150 000 hectares de terres. Cette catastrophe a incité les autorités néerlandaises à construire des digues partout dans le pays. Un système inédit de défense, baptisé plan Delta, a été mis en place contre la montée des eaux en Zélande et pour d’autres provinces du sud du pays.

Un rempart contre les inondations

Du côté flamand, d’importants travaux sont également en cours pour protéger les riverains contre d’éventuelles inondations. "Saeftinghe est une zone tampon très précieuse protégeant la Métropole en cas d’inondation", explique Kris Peeters, conservateur des polders "Ouden Doel" à l’ASBL flamande Natuurpunt. Par marée haute, une tempête avec de fortes pluies pourrait y causer des ravages. Construire des digues ne suffit pas. Il faut appliquer le principe de précaution. "C’est pour cette raison qu’on est, enfin, tombé d’accord pour rendre le Prosperpolder et le Hedwigepolder à l’Escaut. Ces terres agricoles permettront d’élargir le fleuve. Elles constituent une protection supplémentaire en cas de fortes pluies par marée haute. Côté flamand, les digues ont été rehaussées, il faut encore terminer le travail du côté néerlandais. Du côté de Kruibeke, une zone inondable a été créée pour protéger les habitants contre le risque d’inondations. Ces mesures ont été prises après les inondations de 1976 à Ruisbroek", précise notre interlocuteur.

Après avoir garé sa voiture à hauteur du hameau Ouden Doel, le promeneur remarquera qu’une flore typique des zones saumâtres s’est développée dans les prés salés. Le pays noyé de Saeftinghe est une zone couverte à 70 % de plantes de marais et de roseaux. Le reste est constitué de bancs de sable, de ravins et de ruisseaux. Le passage de la zone salée à la zone d’eau douce se fait progressivement, la partie ouest étant plus salée que l’est. La promenade commence à l’endroit du Prosperpolder. On se dirige vers le Hedwigepolder en tournant le dos aux grandes cuves de refroidissement de la centrale de Doel, on passe de la Flandre aux Pays-Bas sans s’en apercevoir.

Deux cents espèces d’oiseaux

On entend les cris de milliers d’oiseaux : canards, butors, hérons bleus, chevaliers, aigrettes, bernacles, oies cendrées, tadornes, macreuses, harles, plongeons, cygnes sauvages et toutes les variétés de mouettes que le Nord a créées. Le Pays inondé de Saeftinghe est aussi un domaine important pour la nidification de nombreux oiseaux et pour le passage d’oiseaux migrateurs.

Au printemps, les roseaux voient l’éclosion de l’oie cendrée, du busard des roseaux, de la mésange à moustaches, de la gorge bleue, du râle d’eau, du phragmite des joncs, de la rousserolle effarvatte, de la locustelle luscinioïde, du bruant des roseaux… L’homme a amené quelques espèces comme l’oie cendrée. On y voit l’alevinage ou la reproduction de nombreux poissons, crevettes et crabes. Les espèces qui sont régulièrement observées ici sont le filet, le gobie, la plie, l’épinoche, le hareng, l’anguille, le bar, mais aussi la crevette grise, la crevette d’eau saumâtre et les crabes. Seule une petite portion de 300 hectares près de Emmadorp en Zélande est accessible aux visiteurs. Les champs boueux peuvent rendre tout déplacement difficile. Côté néerlandais, un centre d’accueil dans le village d’Emmadorp permet d’organiser des excursions.

Un pilote de l’Escaut monte à bord

Aujourd’hui, seul le port de Paal existe toujours. Attention à la montée des eaux. Dans les secteurs en amont, là où les chenaux sont les plus étroits, le niveau d’eau s’accroît de plus d’un mètre en une demi-heure. Dans de telles conditions, on peut rapidement se faire isoler par les eaux. C’est pourquoi une excursion à Saeftinghe doit toujours être prudemment préparée en fonction des heures de marée. Il est toujours possible de visiter Saeftinghe sans guide, quoique l’accès est limité à certaines zones (www.saeftinghe.eu) plus proches de la digue car plus sûres. Les chiens y sont interdits partout.

Du haut des digues, on peut contempler le splendide panorama sur la réserve. Ce qui est magique, c’est de voir ces gigantesques porte-conteneurs glisser lentement sur l’Escaut à quelques centaines de mètres des prés salés. Pas facile de manœuvrer à cet endroit, il faut bien connaître les passes de l’Escaut occidental. C’est pourquoi, pour descendre le fleuve jusqu’aux docks d’Anvers, il y a toujours un pilote de l’Escaut qui monte à bord. Un précieux guide qui amènera les géants des océans à bon port.